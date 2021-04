»Hvordan fungerer en gødningsbombe?« »Intimidering af vidner.« »Retspraksis for manipulation af vidner.«

Ovenstående er blot nogle af de ord, R. Kellys ven sidste år googlede. Ti dage forinden havde han sat ild til en bil.

Alt sammen for at hjælpe sin ven, den overgrebstiltalte sanger R. Kelly. Sådan lyder mistanken fra anklagemyndigheden i Brooklyn i hvert fald. Eller rettere: Lød mistanken.

For nu har han indgået en aftale. En aftale, der betyder, at han ikke længere risikerer op mod 71 måneders fængsel.

Mandag indgik 38-årige Michael Williams nemlig et forlig, skriver Page Six.

Som en del af aftalen erkendte han sig skyldig i at have sat ild til førnævnte bil. En bil, der tilhørte en af de mange kvinder, som er en del af den omfattende sag mod R. Kelly.

Azriel Clary hedder hun. Som 17-årig forlod hun sine forældres hjem for at flytte ind hos R. Kelly. For at være den flere årtier ældre mands kæreste.

I dag mener den 23-årige kvinde, at den populære 'I Believe I Can Fly'-sanger misbrugte hende fysisk og psykisk i de år, hun boede der.

Azriel Clary foran den udbrændte bil. Foto: Azriel Clary/Instagram Vis mere Azriel Clary foran den udbrændte bil. Foto: Azriel Clary/Instagram

Men sådan var det ikke til at starte med. Heller ikke, selvom beskyldninger om overgreb på mindreårige i årevis havde floreret omkring R. Kelly.

Heller ikke, selvom flere havde anklaget ham for pædofili og besiddelse af børneporno.

Azriel Clary samt R. Kellys anden kæreste Joycelyn Savage stod som faste klipper ved hans side. Forsvarede ham.

Det samme var tilfældet, da den opsigtsvækkende dokumentar 'Surviving R. Kelly' fik premiere i januar 2019.

I dokumentaren fortalte Azriel Clarys forældre om deres bekymring for datteren, som, mente de, blev holdt som »gidsel i R. Kellys sexkult«.

Han blev kort efter anholdt. Alligevel forsvarede Azriel Clary ham. Lidt endnu. I januar 2020 flyttede hun hjem til sine forældre og rejste så selv beskyldninger mod ekskæresten.

»Ingen vågner nogensinde op om morgenen og siger: 'I dag vil jeg manipuleres og udnyttes',« skrev hun i den forbindelse som en måde at forklare, hvorfor hun tidligere havde forsvaret en mand, hun nu anklagede for misbrug.

Seks måneder senere blev hendes bil sat i brand. En eksplosion opstod, og et vidne så en mand løbe fra stedet.

R. Kelly fotograferet i forbindelse med en høring i 2019. Foto: Antonio Perez Vis mere R. Kelly fotograferet i forbindelse med en høring i 2019. Foto: Antonio Perez

To måneder senere blev Michael Williams anholdt og sigtet for at stå bag.

Han blev også sigtet for forsøg på at intimidere et vidne i sagen mod R. Kelly. Samme sigtelser blev rejst mod to andre af sangerens venner – Donnell Russell og Richard Arline.

Sidstnævnte erkendte sig skyldig i februar. Afventer sin endelige dom, som kan lyde på op til 15 års fængsel.

Michael Williams bliver aldrig dømt for at have intimideret et vidne. Den tiltale er nemlig frafaldet som en del af det forlig, han indgik mandag.

Azriel Clary fotograferet i 2019 i forbindelse med en høring. Bag hende ses Joycelyn Savage. Foto: Kena Betancur Vis mere Azriel Clary fotograferet i 2019 i forbindelse med en høring. Bag hende ses Joycelyn Savage. Foto: Kena Betancur

I stedet har han erkendt sig skyldig i brandstiftelse. Han venter stadig på strafudmålingen, men hans forsvarer er tilfreds:

»Forliget er retfærdigt, fordi forholdene om intimidering af vidner i forbindelse med R. Kelly-sagen er droppet,« lyder det således fra en tilfreds forsvarsadvokat Todd Spodek.

Til efteråret skal R. Kelly selv indtage anklagebænken. Anklagebænkene. I tre forskellige stater er der rejst tiltale mod ham.

Sammenlagt er han tiltalt for flere end 20 forskellige kriminelle forhold. Seksuelle overgreb mod mindreårige, sexhandel af kvinder, tvang, afpresning.

Alene ved retten i Brooklyn omfatter sagen seks ofre. Kvinder og piger.

R. Kelly nægter sig fra sin fængselscelle skyldig. Har gjort det fra start. Også før beskyldninger blev til sigtelser, der blev til retssager.

Han slipper næppe billigt, vurderede en dansk USA-ekspert for nogle år siden over for B.T. Dengang var kun de første sigtelser rejst. I dag er langt flere kommet til.