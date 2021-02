Anklagerne mod Marilyn Manson bliver angiveligt nu efterforsket af politiet.

Den 52-årige sanger er blevet anklaget for seksuelt misbrug af mindst 11 kvinder de seneste knap tre uger, og nu skal politiet have planer om at afhøre en af kvinderne.

Det skriver TMZ, som desuden kan berette, at afhøringen vil finde sted, inden ugen er omme.

Afhøringen skal efter sigende gøre politiet klogere på, om Marilyn Manson har overtrådt loven, og om der er årsag til yderligere efterforskning og afhøringer i sagen.

Marilyn Manson. Foto: STEVE C.MITCHELL Vis mere Marilyn Manson. Foto: STEVE C.MITCHELL

Afhøringen er resultatet af den store bølge af Marilyn Manson-ekskærester, der i den seneste tid er stået frem og anklaget sangeren for fysiske overgreb og psykisk terror.

Ifølge TMZ er det FBI, der har modtaget konkrete anmeldelser mod Marilyn Manson. Anmeldelser, som de har givet videre til politiet i Los Angeles, hvor sangeren bor.

Det er uvist, hvorvidt FBI vil være involveret i efterforskningen.

Det var Marilyn Manson eksforlovede, skuespillerinden og 'Westworl'-stjernen Evan Rachel Wood, som var den første til at stå frem og anklage sangeren for overgreb i løbet af deres forhold fra 2006 til 2010.

Evan Rachel Wood. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Evan Rachel Wood. Foto: MARIO ANZUONI

Ifølge hende groomede Marilyn Manson hende som teenager, således at hun blev hjernevasket og manipuleret til undertrykkelse.

I kølvandet på Evan Rachel Woods anklager stod flere kvinder frem med lignende beskyldninger – deriblandt 'Game of Thrones'-skuespillerinden Esme Bianco, der boede sammen med Manson i 2011.

Ifølge hende blev hun holdt fanget af sangstjernen, som, hun påstår, blandt andet bandt hende med kabler, piskede hende samt lagde elektrisk sexlegetøj på hendes sår.

Mindst 11 kvinder skal indtil videre have anklaget Marilyn Manson for overgreb.

Fra politiets besøg i begyndelsen af februar. Foto: GGRE, CLTN Vis mere Fra politiets besøg i begyndelsen af februar. Foto: GGRE, CLTN

Da anklagerne begyndte at komme frem tilbage i begyndelsen af februar, barikerede Marilyn Manson sig i sit hjem i West Hollwood.

Her var politiet hastet til efter at have modtaget en anmeldelse fra en borger, der angiveligt skal have hørt en person skrige: 'Lad mig gå' inde fra Marilyn Mansons hus.

Sangeren nægtede dog at åbne døren for betjentene, og da de kom tilbage to timer senere, meddelte hans talsperson dem, at sangeren havde det fint, men ikke ønskede at tale med dem, hvorefter de forlod grunden. Igen.

Marilyn Manson har selv nægtet alle anklager imod ham. Ifølge ham er der tale om 'forfærdelige forvridninger af virkeligheden'.