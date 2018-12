Kia gennemgår igen en hård periode, og realitystjernen må overhovedet ikke have kontakt med sønnen.

Det var en trist Kia, der i oktober afslørede over for Realityportalen, at hun igen var blevet indlagt på psykiatrisk afdeling. I april var hun ellers blevet udskrevet efter et halvt års indlæggelse med fødselsdepression og fødselspsykose, men hun blev ramt af tilbagefald og måtte igen lade sig indlægge.

»Det hele har været lidt hårdt ved at blive mor. Jeg har svært ved at tackle, når Marcus græder, og så bliver jeg enormt stresset af det. Jeg fik tanker om at gøre skade på Marcus, fordi jeg ikke kunne tackle ham, og derfor blev jeg indlagt,« fortalte Kia blandt andet til Realityportalen dengang.

Mere end tre måneder efter indlæggelsen er Kia stadig indlagt. Det fortæller hun i et nyt opslag på Instagram, hvor hun giver sine følgere en opdatering på, hvordan det hele går.

'Jeg er stadig tvangsindlagt på en lukket afdeling og har været her i over tre måneder nu. Det går meget op og ned, jeg har det svært. Men jeg kæmper hver dag. Jeg må stadig ikke se Marcus, og det er selvfølgelig hårdt,' skriver hun på Instagram.

Artiklen fortsætter under den søde video, hvor ‘Knaldperlen’ blev til den omsorgsfulde ‘Charmeperlen’ og tog sig af godt af ‘Sugar’, da hun havde brug for det.

Ingen kontakt med Marcus

Til Realityportalen fortæller Kia, at det ikke kun er fysisk kontakt med sønnen, hun må undvære. ‘Kongerne’-deltageren må heller ikke FaceTime eller andet med den étårige dreng.

»Jeg må overhovedet ikke have kontakt med Marcus, slår en trist Kia fast.

Kia kan dog glæde sig over én ting i den hårde periode. Forholdet til ‘Kongerne’-kæresten, Walid ‘Knaldperlen’ Bechara, er nemlig stadig godt, og han tager sig godt af sønnen, mens hun er indlagt.

'Walle og jeg har stadig et helt fantastisk forhold. Han støtter mig i det hele, og vi er stadig lige så forelskede, som da vi mødte hinanden,' skriver hun i opslaget.

Vis dette opslag på Instagram Mange spørger ind til en opdatering om hvordan det hele går. Jeg er stadig tvangsindlagt på en lukket afdeling og har været her i over 3 måneder nu. Det går meget op og ned, jeg har det svært. Men jeg kæmper hver dag. Jeg må stadig ikke se Marcus og det er selvfølgelig hårdt. Walle og jeg har stadig et helt fantastisk forhold, han støtter mig i det hele og vi er stadig lige så forelsket som da vi mødte hinanden. #sværetider #brydtabuet #psykiatri #morsyg #indlagt #elskerminfamiie #savnerminfamilie #gårglipafaltformeget Et opslag delt af Kia Sødergreen (@kia.sodergreen) den 12. Dec, 2018 kl. 12.18 PST

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.