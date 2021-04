Christopher gør endnu en gang klar til at prøve noget nyt.

For nylig blev den 29-årige popstjerne far for første gang, og når TV 2 den 29. april afholder Zulu Awards 2021, kaster han sig også for første gang i karrieren ud som vært.

Han fik en forsmag på tilværelsen som tv-vært tilbage i 2015, da han delte værtskabet ved Danish Music Awards med Anders Breinholt, men nu skal han altså stå på egne ben, når showet løber af stablen i K.B. Hallen.

»Zulu Awards er en af årets allerstørste musikfester, og jeg glæder mig sindssygt meget til at samle alle derude til en ustyrlig aften, som jeg vist godt kan love, at det bliver. Jeg skal være vært alene for første gang, og tanken om det giver mig sommerfugle i maven, men heldigvis skal jeg jo ikke være alene på scenen,« lyder det fra Christopher i en pressemeddelelse.

Christopher da han i 2015 vandt en Zulu Award. Foto: ERIK REFNER Vis mere Christopher da han i 2015 vandt en Zulu Award. Foto: ERIK REFNER

»Vi skal gense og hylde en masse fantastiske artister i alverdens genrer, og her fra min nye farbobletilværelse tør jeg godt sige, at den skal have fuld gas i K.B. Hallen,« tilføjer han.

Da Danmark fortsat er påvirket af coronakrisen, bliver showet afholdt uden publikum. Christopher, der selv har vundet en enkelt Zulu Award i 2015 for 'årets mandlige kunstner', understreger dog, at det stadig er en prisuddeling med fokus på publikum.

»Det fantastiske ved Zulu Awards er jo, at det er folket, der bestemmer. Det er netop dem, vi som artister sætter kæmpestor pris på. Det er folket, der giver vores værker betydning, og derfor er Zulu Awards en fest for os alle,« udtaler han i pressemeddelelsen.

Sidste års Zulu Awards blev afholdt 13. februar 2020, inden Danmark første gang lukkede ned. Her var skuespiller Dar Salim vært, og særligt Ibi Støving tiltrak showet en masse opmærksomhed, da hun ovenpå sin værtsrolle i programmet 'Date mig nøgen' selv dukkede nøgen frem på scenen.

Christopher, der ligesom resten af musikbranchen ikke har kunnet optræde ret meget live det seneste år, er desuden aktuel med albummet 'My Blood'.

Zulu Awards 2021 afholdes som nævnt 29. april og bliver efterfølgende sendt i tv 2. maj.