Julen burde sprede glæde. Men for popikonet Britney Spears er der dårligt nyt op til højtiden.

Hun har i flere måneder kæmpet en hård kamp mod at få fjernet sin far som sin værge, men den 39-årige sangerinde er netop blevet slået et kæmpe skridt tilbage i sin kamp.

Retten i Los Angeles besluttede onsdag at forlænge hendes far som værge endnu engang – og denne gang helt frem til 3. september, skriver underholdningsmediet ETOnline.

Det skete angiveligt ved en høring, hvor både Britney Spears' mor og far deltog på en online forbindelse.

Britney Spears har været en kæmpe pop-succes de seneste 20 år. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Britney Spears har været en kæmpe pop-succes de seneste 20 år. Foto: MARIO ANZUONI

Dermed blev den lange kamp for sangerinden, der siden sommer har forsøgt at få løst sin far fra sit værgemål endnu engang forlænget.

Britney Spears' far, Jamie Spears, har ellers været værge for datteren siden 2008, hvor hun blev umyndiggjort, efter at hun fik et mentalt sammenbrud.

Værgemålet var dog ikke problemfrit, og tidligere på året kom det frem, at Britney Spears åbenbart er voldsomt utilfreds, da faderen angiveligt holder hende i et jerngreb.

Udover at varetage hendes økonomiske interesser, presser han også på for, at hun skal optræde og spille musik. Og det er tilsyneladende det, som sangerinden nu ønsker skal ophøre.

Dramaet blev offentligt kendt, efter at Britney Spears annoncerede på de sociale medier, at hun ville holde pause på ubestemt tid. Det gjorde hendes fans bekymret, da de mente, at hendes far stod bag, hvilket førte til en ‘FreeBritney'-kampagne, der oversat bar budskabet 'Befri Britney'.

Undervejs slap der mystiske detaljer ud om faderens værgemål. Ifølge erhvervsmediet Forbes, der citerer kulturmediet Diet Prada, er Britney Spears så umyndiggjort, at hun hverken må køre bil, stemme, blive gift, få børn, bruge sine egne penge eller tale offentligt om værgemålet.

Og det er altså det, som popprinsessen ønsker at få lavet om.

I interview tidligere på ugen med CNN kom det frem, at Jamie Spears ikke har set sin datter siden august.

Da Britnet Spears i 2007 fik et sammenbrud, gik hun ind hos en frisør og barberede sig skaldet. Her ses hun kort efter. Foto: Unknown Vis mere Da Britnet Spears i 2007 fik et sammenbrud, gik hun ind hos en frisør og barberede sig skaldet. Her ses hun kort efter. Foto: Unknown

»Jeg elsker min datter og savner hende meget. Når et familiemedlem har brug for speciel hjælp og omsorg, bør familien træde til, ligesom jeg har gjort de seneste 12 år og sikre, passe på og fortsat elske Britney ubetinget,« fortalte Jamie Spears i interviewet.

Ifølge Jamie Spears er det angiveligt datteren og hendes advokathold, der forhindrer ham i at tale med datteren.

Jeamie Spears' advokat Vivian Lee Thoreen anklager Britneys advokater for at have afbrudt kontakten mellem far og datter:

»Indtil Britneys beskikkede advokat Sam Ingham pludseligt pålagde Jamie ikke at kontakte Britney for nogle måneder siden, havde Jamie og Britney talt sammen jævnligt gennem hele værgemålet,« udtalte hun til CNN.

Noget virker dog til ikke at være helt på toppen i forholdet mellem far og datter, for ved en høring i retten den 10. november påstod Britneys advokat, at hun var bange for sin far, og derfor ikke ønskede at optræde, så længe han fortsat var hendes værge.

Mens Britneys far altså endnu fortsat er værge, så har popikonet dog vundet en halv sejr, idet retten er gået med til, at formueforvaltningsfirmaet Bessemer Trust er blevet indsat som medværge.