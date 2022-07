Lyt til artiklen

Amber Heard har ikke haft retten på sin side i injuriesagen mod Johnny Depp.

Og nu har hun endnu engang fået en nedslående melding – for hun har mistet sit bedste argument for at få retssagen til at gå om.

Ifølge TMZ har retten nemlig afvist Amber Heards påstand om, at retssagen skulle være blevet »kompromitteret« på grund af, et jurymedlem uden rettens vidende havde ladet sig udskifte med en anden person fra sin husstand.

For nu siger retten altså, at sagen ikke skal gå om, fordi man vurderer, at det indkaldte jurymedlem lige så vel kunne have været faren som sønnen i den givne husstand.

Amber Heard har ellers den seneste uges tid forsøgt at få millionretssagen mod sin eksmand til at blive erklæret ugyldig.

Men heller ikke Johnny Depp mente, at et så »drastisk middel« som en ny retssag var nødvendig.

Dermed dømmer retten endnu engang til hans fordel.

For det var som bekendt også ham, der blev den store vinder, da den seks uger lange retssag blev lukket i sidste måned.

Johnny Depp og Amber Heard har beskyldt hinanden for at have været voldelige i deres tidligere forhold. Retten har også tilkendt dem begge erstatning for de injurier, de har udsat hinanden for. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Johnny Depp og Amber Heard har beskyldt hinanden for at have været voldelige i deres tidligere forhold. Retten har også tilkendt dem begge erstatning for de injurier, de har udsat hinanden for. Foto: Ritzau Scanpix

Han fik medhold i alle sine tre anklager om injurier fra ekskonens side og fik dertil tilkendt en erstatning på samlet 10,35 millioner kroner.

Penge, som Amber Heards advokat tidligere har sagt, hun ikke har midlerne til at betale.

Heller ikke selvom Johnny Depp også skal betale hende to millioner kroner i erstatning for det ene medhold om injurier, som hun fik tilkendt.

I første omgang havde Amber Heard så altså tænkt sig at forsøge at få sagen til at gå om.

Men hendes bedste argument for det er nu blevet afvist af retten, så tilbage er formentligt kun at anke, hvilket Amber Heard allerede kort efter dommen gjorde klart, at hun ville.

Men for at det kan lade sig gøre, skal hun oprette en obligation på de omtrent otte millioner kroner, som hun er sat til at skulle betale Johnny Depp indenfor de næste 30 år.

Så om Amber Heard har nye argumenter i ærmet for at få erklæret dommen ugyldig, eller om hun vælger at anke, må tiden vise.

For Johnny Depp er tilsyneladende fint tilfreds med resultatet, som det er nu.