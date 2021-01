Influenceren Fie Laursen har høstet overskrifter som ingen anden, og nu har DR3 produceret en ny dokumentar, som skal give et indblik ind bag den sociale mediefacade.

En, der mener, at programrækken bidrager med et nyt perspektiv, er debattør og kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon. Hun har tidligere været med til at debattere sager, der handler om netop Fie Laursen, i podcasten 'Det, vi taler om'.

»Jeg synes, at der (i dokumentaren, red.) bliver tegnet et billede af en ung kvinde, der er rigtig syg,« siger Cramon og fortsætter:

»I den får man lov at se fortællingen om Fie Laursen i en lidt større kontekst. Man kan se, hun tydeligvis er syg, og jeg føler faktisk en større omsorg og medfølelse for hende.«

Anne Kirstine Cramon påpeger desuden, at dokumentaren også kommer med en anden vinkel end den til tider hårde dækning, der har været i medierne.

»Det er en ung kvinde, der på mange måder har malet sig op i et hjørne. Et hjørne, man godt kunne ønske for hende, hun kunne komme ud af.«

Der findes dog også dem, som mener, at tid med at se 'Fie' er tid dårligt brugt.

Journalist på Heartbeats Emilie Søndergaard skrev mandag en anmeldelse, hvor hun påpeger, at dokumentarserien ifølge hende mangler noget.

Det er i særdeleshed de sidste afsnit, som Søndergaard, der fra tid til anden også følger influencerens liv på sociale medier, ikke er begejstret for.

»Mest af alt er det skræmmende, at DR ikke formår at etablere en ærlig samtale, der fremstår som mere end bare selvpromovering af Fie Laursen. Og det er skræmmende at jeg – og formentlig mange andre – har brugt to timer af min søndag på at se spektaklet udfolde sig,« lyder det fra hende.

Dokumentarserien, som kan ses nu på DR, følger Fie Laursen fra hendes selvmordsforsøg, igennem hendes kamp med psykiske problemer, til hun begynder at sælge sine brugte underbukser på sugardating-sites og til sidst flytter til Spanien med familien.

Man ser eksempelvis klip, hvor en fra dokumentarholdet spørger Fie Laursens far, hvad han mener om, at datteren sælger sine brugte underbukser og reklamerer for sugardating.

»I går, da jeg så det, tænkte jeg 'hold kæft, ej Fie, stop nu.' Men jeg vidste også godt, at du (siger han rettet mod datteren, red.) er så klog, at du udmærket godt, ved hvad du laver.«

På DR3s Facebook-side er debatten om Fie Laursen og DRs nye dokumentar også i gang. Flere sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man giver taletid til influenceren, som blandt andet tidligere er landet i shitstorme for at reklamere for sugardating og skønhedsoperationer.

Her kan man se et udsnit af kommentarerne:

Så stop dog med at give hende taletid

Tænk engang, hvor nemt det er for hende at få den længe ønskede opmærksomhed. Hvorfor pokker bliver man ved med at give hende taletid?

En ting er sikkert, Fie har fået sit livs største fix af DR3, hun lever og ånder for opmærksomheden. Egentlig er det synd for hende, at det er det, der skal til, for at hun synes, at hun kan eksistere.

Andre skriver dog også, at 'det er en skidegod' dokumentar, ligesom der er dem, der efter dokumentaren viser forståelse for Laursens situation.

Til Facebook-brugere, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er klogt, at have en psykisk syg med i sådan en serie, svarer DR, at der både er psykologhjælp stillet til rådighed for Fie Laursen, ligesom at det både var hende og redaktionens ønske, at man viste de sociale mediers bagside.

Synes du, dokumentar-serien 'Fie' bidrager til at skabe forståelse for Fie Laursen og hendes liv med sociale medier?

Om kritikken uddyber redaktør for DR3 Trine Skovgaard:

»Programmet handler jo lige præcis om sociale medier, og vi prøver i programserien at se kritisk på det liv, som leves i den digitale verden, hvor størstedelen af DR3’s målgruppe også udlever en stor del af deres liv,« lyder det i et skriftligt svar, hvor redaktøren uddyber:

»Jeg håber derfor meget, at serien ’Fie’ kan få seerne og os alle sammen til at reflektere over vores liv på Facebook og andre sociale medier.«

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.

Derudover fortæller redaktøren også mere om refleksionerne bag programmerne.

»Fie deler vandene, især i den voksne del af befolkningen. Men for en stor del af hendes purunge følgere er hun en stjerne. Internettet og sociale medier er ikke et sted, den yngre generation lige hopper forbi i ny og næ for underholdningens skyld,« lyder det, inden hun fortsætter:

»Det er derimod et sted, hvor de unge leger, shopper, elsker, tjener penge, mobber, bliver mobbet, møder hinanden og kort sagt lever en stor del af deres liv. Derfor er Fie som fænomen vigtig at forholde sig til – og vi vil med DR3-serien 'Fie' give et indblik i det digitale livs præmisser, prisen for det, men også hvad der kan lokke og skabe afhængighed ved den verden.«