Det viser sig, at en af de nye 'Ex on the Beach'-deltagere har haft lidt af en barsk fortid.

På trods af sin unge alder på 19 år, har den nye ‘Ex on the Beach’-deltager Amanda allerede oplevet mere end de fleste.

Det viser sig nemlig, at hun har haft en fortid med hårde stoffer. Desværre endte det hele ikke lykkeligt, da Amanda mistede sin ekskæreste til stofferne.

»Jeg vil gerne have en tatovering i fremtiden, hvor der står “Lev stærkt, dø ungt”, og hvor der er en fredsdue ved siden af, der holder et hjerte med et aum-tegn i. Det sagde min ekskæreste nemlig altid, og han gik bort i en ung alder. Aum er sådan et tramperlogi, og fredsduen symboliserer død, da den flyver væk med ham, da han desværre døde af en overdosis. Det var efter, vi var sammen, men vi snakkede stadigvæk sammen, og det var her for nyligt«, fortæller en tydeligt påvirket Amanda.

»Jeg fortryder, at jeg gik fra ham, for jeg tænker lidt på, om han måske kunne have stoppet på stoffer, hvis jeg var blevet. Samtidig ved jeg jo godt, at det ikke er min skyld, og at jeg ikke kunne lave noget om, men jeg tænker stadigvæk over det,« fortsætter hun og tilføjer.

»Jeg prøvede også selv at være på stoffer, da jeg var sammen med ham, men det er ikke noget, der interesserer mig. Jeg kan sagtens hygge mig uden. Jeg har også røget meget hash, men det er tre år siden, jeg har gjort det sidst, da jeg får det rigtig skidt af det. Jeg har det sådan med det, at folk kan gøre, hvad de har lyst til, men jeg siger til mine nærmeste, at de skal tænke over det, fordi min eks jo døde af det. Ellers synes jeg, at folk selv må bestemme – bare de har det godt. Men stoffer er ikke noget, jeg selv vil have«.

Amanda har i forvejen fire andre tatoveringer. Hun har et “Love” og et hjerte, som hun fik på sin 15-års fødselsdag, hun har sit stjernetegn, løven, som hun fik på en rejse til Philippinerne, og så har hun en venindetatovering med et “A”, som hun har med sin veninde Alberte.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk