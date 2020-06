Længe har Kylie Jenner kunnet prale med at være den rigeste i Kardashian-familien, men nu har storesøster Kim Kardashian altså overtaget roret.

Det sker efter, at Kim Kardashian har solgt 20 procent af sit skønhed- og makeup-brand KKW Beauty til firmaet Coty Inc.

Firmaet har måttet betale 200 millioner dollars, som altså svarer til 1,3 milliarder kroner, for de 20 procent af skønhedsfirmaet. Det skriver det amerikanske medie TMZ.

»Det her forhold vil give mig mulighed for at fokusere på de kreative elementer, som jeg er så passioneret omkring, mens jeg stadig kan drage fordel af Cotys fantastiske ressourcer og lancere mine produkter over hele verden,« fortæller Kim Kardashian til TMZ.

Og man skulle tro, at firmaet Coty Inc. har en speciel kærlighed til familien Kardashian. Firmaet har nemlig tidligere på året købt sig ind i Kylie Jenners virksomhed, som også sælger skønhedsprodukter under navnet Kylie Cosmetics.

Her betalte de 600 millioner dollars, som svarer til fire milliarder kroner, for 51 procent af Kylie Jenners virksomhed.

Det betyder, at mens Kim Kardashian stadig er chef for sin egen virksomhed, har Kylie Jenner overladt roret til Coty Inc.

Alt er dog ikke fryd og gammen for Kim Kardashian. Hun er nemlig for nylig blevet sagsøgt af en anden skønhedsvirksomhed ved navn Seeds Beauty, som Kim Kardashian tidligere har samarbejdet med.

De var nervøse for, om Kim Kardashian ville afsløre deres handelshemmelighed til Coty Inc.

Sagen er endnu ikke kommet for retten, skriver TMZ.