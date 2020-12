Skilsmissen mellem sangeren Kelly Clarkson og hendes tidligere mand og manager, Brandon Blackstock, udvikler sig – og det er ikke til det kønnere.

I september måned annoncerede Kelly Clarkson i sit eget tv-show, at hun havde tænkt sig at holde en god tone omkring skilsmissen:

»Jeg taler for det meste åbent om alt, men i dette tilfælde vil jeg kun fortælle lidt her og dér om, hvordan det berører mig personligt. Men jeg vil nok ikke fortælle for meget, for jeg er en bjørnemor, og mine børn kommer først.«

Også i retten gentog eksparret i november løftet om ikke at svine hinanden til offentligt. Det løfte har de indtil videre holdt, men det betyder ikke at der ro på skilsmissen. Langt fra.

Ifølge Page Six er skilsmissen gået fra ubehagelig til virkelig grim i den krig, som advokater på vegne af eksparret udkæmper i retten.

Nu anklager Clarkson sit tidligere management bureau, Starstruck Management, og dermed både eksmanden og hans far for svindel og ‘ulovlige tjenester’. Det afsløres af dokumenter fra retten i Los Angeles, Det skriver Page Six.

Det kommer efter, Brandon Blackstocks far påstod, at Kelly Clarkson skylder Starstruck Management 8,6 millioner kroner, og at hun bliver ved med at skylde dem penge, for det hun tjener som coach i 'The Voice' og for sit populære talkshow ‘The Kelly Clarkson Show’.

Sangerens modsvar er en påstand om, at eksmanden og hans far slet ikke havde licens til at bedrive management i Californien, og at de derfor ikke har repræsenteret hende på bedste vis.

Post Malone sammen med Kelly Clarkson i dette år 'The Voice' i USA. Den løn hun tjener i programmet indgår nu i skilsmissedramaet mellem hende og hendes eksmand. Foto: NBC Vis mere Post Malone sammen med Kelly Clarkson i dette år 'The Voice' i USA. Den løn hun tjener i programmet indgår nu i skilsmissedramaet mellem hende og hendes eksmand. Foto: NBC

Hun anklager dem desuden for at have:

Krævet urimelige gebyrer.

At have handlet i konflikt med hendes interesser.

Og at have givet falske oplysninger og / eller fremsat falske udtalelser.

På den baggrund påstår Clarkson og hendes advokat Edwin McPherson, at alle aftaler mellem parterne skal erklæres ugyldige.

Som følge af det vil de have standset alle udbetalinger fra Clarkson til hendes tidligere managementbureau. Oveni kræver de at hendes tidligere udbetalinger til firmaet refunderes.

Nu venter alle parter på en afgørelse. Enten falder den i retten i Los Angeles i februar eller også har sagen en så principiel betydning, at den må hele vejen op til den amerikanske højesteret, før der kan findes en afgørelse.

Brandon Blackstock og Kelly Clarkson i 2018, mens de stadig var samen. Foto EPA/JASON SZENES Foto: JASON SZENES Vis mere Brandon Blackstock og Kelly Clarkson i 2018, mens de stadig var samen. Foto EPA/JASON SZENES Foto: JASON SZENES

Det er et halvt år siden, at Kelly Clarkson og Brandon Blackstock meddelte, at de efter syv års ægteskab skulle skilles.

I november måned vandt Clarkson forældremyndigheden over parrets børn, den seksårige datter River Rose og sønnen Remington Alexander på fire år.

Dengang krævede Brandon Blackstone 2,7 millioner kroner i ægtefællebidrag, men Clarkson nægter, at han har ret til ægtefællebidrag.

Mens skilsmissedramaet og skænderierne fortsætter mellem advokaterne i retssalen, har det tidligere ægtepar indtil videre holdt deres del af aftalen om ikke at udtale sig offentligt om skilsmissen.

Tidligere denne måned sagde Clarkson dog i sit tv-show, at hun på et tidspunkt i sit ægteskab opdagede:

»At det her ikke er lykken, og at vi begge fortjener bedre.«