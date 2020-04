Selv om det er knap 11 år siden, at popstjernen over alle popstjerner døde i en alt for ung alder, hviler gravfreden stadig ikke over Michael Jackson. Og fans raser. Igen.

‘Spild ikke tid på dét lort. Han har været død i snart 11 år, og denne skånselsløse flok nægter at lade ham være i fred, prøver konstant at score kassen ved at bagvaske ham og sælge løgne. Jeg ved, hvem den virkelige Michael Jackson var,' som af de mange fans tordner på Twitter.

I centrum for den opblussede debat er den nye dokumentar ‘The Real Michael Jackson’, som forleden blev vist på BBC2.

Den kommer godt et år efter den kontroversielle ‘Leaving Neverland’, hvor flere angivelige ofre for Michael Jacksons seksuelle misbrug stod frem med deres rystende historier.

Det er et nederlag, og min store fortrydelse Jacques Peretti om aldrig at have spurgt ind til, om Michael Jackson var pædofil

Sådanne nye afsløringer er ikke at finde i ‘The Real Michael Jackson’. Til gengæld stiller den dét spørgsmål, mange sikkert har gjort. ‘Hvordan kunne jeg overse det?’

»Er han pædofil? Det er dét spørgsmål, som skulle have været stillet. Jeg stiller det ikke. Det er et nederlag og min store fortrydelse,« siger filmskaberen selv ifølge Express.

Jacques Peretti hedder han og har tidligere lavet ikke færre end tre dokumentarer om popikonet. Alle båret af hans egen betagelse af musikken og Michael Jackson selv.

Men netop ‘Leaving Neverland’ blev en øjenåbner for ham, og i sin fjerde film om popikonet opsøger han andre erklærede fans, der som ham selv havde rig mulighed for at gå superstjernen og hans entourage på klingen.

Billeder som dette sås ofte i pressen, billeder af Michael Jackson med små drenge. Her på bagsædet af hans limousine med to uidentificerede drenge. Foto: JACQUES SOFFER/AFP Vis mere Billeder som dette sås ofte i pressen, billeder af Michael Jackson med små drenge. Her på bagsædet af hans limousine med to uidentificerede drenge. Foto: JACQUES SOFFER/AFP

Ifølge flere engelske medier er den amerikanske forfatter J. Randy Taraborrelli én af dem. Han var - og er stadig - erklæret fan af Michael Jackson, som tilmed var hans barndomsven.

‘I 40 år var han Michael Jacksons fortrolige’, lyder en af slaglinjerne fra hans bestseller-biografi om Michael Jackson fra 1991, som udkom i flere opdaterede versioner, senest i 2009.

I ‘The Real Michael Jackson’ erkender barndomsvennen dog, at han til tider fandt superstjernen og hans forhold til børn ‘weird’.

Han husker første gang, han så Michael Jackson hænge ud i baghaven med en 12-årig dreng.

På intet tidspunkt opfattede jeg det som noget seksuelt Barndomsvennen om Jacksons venskab med små drenge

»De fjollede rundt, grinede og havde brydekampe på basket-banen. Det virkede ret usædvanligt,« fortæller J. Randy Taraborrelli, som spurgte sin ven lige ud, hvorfor han hang ud med et barn.

‘Jeg kan lide ham, han er sjov, en god skuespiller, og jeg tror, at jeg kan lære ham nogle tricks om underholdningsverdenen,’ lød svaret fra Michael Jackson ifølge Metro UK.

Taraborrelli konfronterede sin ven med, at han syntes, det var lige lovlig mærkeligt, at en mand i 20'erne havde venner på 12, men accepterede uden videre Michael Jacksons forklaring.

»På intet tidspunkt opfattede jeg det som noget seksuelt,« siger Taraborrelli.

Michael Jackson fotograferet under retssagen mod ham i 2005. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP Vis mere Michael Jackson fotograferet under retssagen mod ham i 2005. Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Første gang, Michael Jackson blev anklaget for seksuelt misbrug af en mindreårig, var tilbage i 1993, hvor han altså var 35. Men stjernen slap for tiltale, da han indgik forlig med drengens familie, som han betalte 23 mio. dollar.

10 år senere blussede beskyldningerne om, at hans forhold til de små drenge var knap så uskyldigt, for alvor op igen, men ved en retssag i 2005 blev stjernen frikendt.

Men var han uskyldig? ‘Leaving Neverland’ efterlod de fleste i tvivl. Dog ikke masser af hardcore fans. Heller ikke J. Randy Taraborrelli.

»Jeg så den ikke med et åbent sind,« erkender han i dokumentaren. »Hvis det ikke lige havde været Michael Jackson, de talte om, havde jeg nok følt anderledes.«