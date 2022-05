Dronning Elizabeth kan snart bryste sig af at have siddet på den britiske trone i intet mindre end 70 år.

I anledning af jubilæet har BBC lavet dokumentaren 'Elizabeth: The Unseen Queen'.

Produktionen har de fået adgang til nogle helt særligt, private hjemmevideoer optaget af dronningen selv, hendes forældre og hendes afdøde mand, prins Philip. Det skriver BBC.

I dokumentaren vil seerne altså få et eksklusivt indblik i hidtil usete videoer fra privaten, der følger monarken helt fra barnsben til hendes kroning i 1953.

Simon Young, der er redaktør på dokumentaren, fortæller, at tv-selskabet er meget beæret over, at dronningen »betroede BBC en sådan hidtil uset adgang« til hendes personlige filmsamling.

BBC har fået lov til at se mere end 400 klip igennem, hvorefter folkene bag dokumentaren også har lyttet til over 300 af dronningens taler gennem de sidste 80 år.

»Denne dokumentar er et ekstraordinært indblik i en dybt personlig side af den kongelige familie, som sjældent ses, og det er vidunderligt at kunne dele det med nationen, når vi markerer hendes platinjubilæum,« siger han.

'Elizabeth: The Unseen Queen' får premiere i Storbritannien 29. maj.