Når man gør sit allerbedste, men tingene alligevel ikke flasker sig helt, kan det være ganske nedslående.

Og netop nedslået var Jennifer Lopez, da hun i 2020 måtte se langt efter en Oscar-nominering for sin rolle i filmen 'Hustler'.

For selvom hun udadtil tog det pænt, viser traileren til en kommende Netflix-dokumentar om stjernen, at hun brød sammen, da nyheden om den manglende nominering kom.

»Det var hårdt. Jeg havde meget lavt selvværd,« siger hun i en voiceover i traileren og uddyber:

»Jeg blev nødt til virkelig at finde ud af, hvem jeg var, og tro på det og kun det.«

Mange anså det ellers som ganske sikkert, at Jennifer Lopez ville få nominering som bedste kvindelige birolle for sin portrættering af en ret så lusket stripper.

Det blev i stedet Laura Dern, Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh og Margot Robbie, som blev udvalgt til at kæmpe om den gyldne statuette.

I sidste ende var det Laura Dern, som løb med sejren.

Det er ikke første gang, at Jennifer Lopez åbner om den tvivl, hun har følt. Både på det personlige og karriemæssige plan.

»Alle siger: 'Hun kan ikke synge. Hun kan ikke danse. Hun kan ikke spille skuespil. Hun er bare et flot ansigt, og hendes røv er stor', eller hvad det nu er, de siger om mig. Og jeg begyndte at tænke, at det var sådan, og det sårede mig virkelig i lang tid,« fortalte hun i 2018 til New York Post.

Hvor karrieren led et knæk med den manglende Oscar-nominering, har hun i privatlivet haft stor succes de seneste par år.

Her har Jennifer Lopez og Ben Affleck nemlig fundet hinanden igen og danner nu par, præcis som de gjorde det i starten af 00erne, hvor medierne gav dem kælenavnet 'Bennifer'.

Han medvirker også i dokumentaren 'Halftime', som får premiere på Netflix 14. juni.