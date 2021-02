Britney Spears har været i mediernes søgelys, siden hun som ganske ung indtog tronen som verdens popprinsesse.

Og siden da har hun måttet finde sig i at blive fremstillet fra den vinkel, som medierne valgte for hende. Sådan lyder det fra en af folkene bag en ny dokumentar om Spears.

Samantha Stark, som er producer bag filmen 'Framing Britney Spears', en dokumentarfilm, der kom ud i weekenden, siger til mediet Variety, at de har forsøgt at vise en anden side af popfænomenet.

En side, Stark ikke selv havde set før.

De viser nemlig en Britney Spears, der handler og reagerer, når eksempelvis journalister går over stregen.

Eksempelvis kan man se, hvordan hun svarer igen, da en mandlig journalist kommenterer på hendes bryster, ligesom hun heller ikke svarer, da hun som helt ung blev spurgt om hendes seksuelle debut.

»Alle gik ud fra, at Britney var denne her dukke, som blev kontrolleret af disse ældre mandlige ledertyper, og så blev hun 'skør' – og det var alt, hvad man tænkte om hende, men når man så ser de her arkivvideoer; hun er så ung, og man ser, hvordan hun er i kontrol,« lyder det fra produceren bag dokumentaren. Hun uddyber:

»Det var vigtigt, at da vi genbesøgte, al den gamle mediedækning, som er så ondsindet over for hende, at vi inkluderede alt, hvad vi kunne finde, hvor hun kæmpede tilbage og udtrykte en anderledes holdning, end den journalisterne ønskede, hun havde.«

I interviewet med Variety forklarer Stark, at de i skabelsen havde svært ved at nå Britney Spears' hold for at overbringe en besked om, at de ønskede hun medvirkede.

De fik dog heller ikke et 'nej'. De hørte simpelthen aldrig fra hende.

Siden 2008, kort efter Britney Spears havde en offentlig nedsmeltning, tog hendes far over som værge og formynder for hende.

Det vil sige, at han i dag fuldt ud bestemmer, hvordan datterens mange millioner skal bruges af hende, ligesom han har fuld råderet over, hvem der besøger hende, og kan sørge for 24-timers sikkerhedsopdækning af hende.

»Det føles som om, at hendes Instagram er det eneste sted, man faktisk kan høre fra hende,« lyder det fra Samantha Stark, som fortæller, at når man tager fat i Spears publicist og manager er der med det samme nej til interview.

Britney Spears kører sag imod sin far, for at få opsagt farens status over hende, men i november blev der i retten dømt imod det. Derfor har popsangerinden i et forsøg på at forsvare sig selv stoppet med at optræde, indtil faren ikke længere kontrollere hende og hendes økonomi.