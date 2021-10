De bliver kaldt det tætteste, som USA kommer på en kongelig familie. Men hvor kom Kennedy-familiens store formue fra? Hvor forsvandt den ældste datter hen? Og hvorfor blev familiens yngste bror, Ted Kennedy, aldrig præsident?

Navnet 'Kennedy' er for mange lig med skønhed, rigdom og ufattelige tragedier. Men familien rummer også dystre hemmeligheder, en stor skandale og historier om forbindelse til mafiaen.

»Det er kapitler i Kennedy-historien, der ikke stiller familien i et særlig godt lys,« fortæller forfatteren Anders Agner Pedersen, der netop har skrevet bogen 'Kennedy – Historien om USA's største politiske dynasti'.

For historien om den legendariske familie fra Massachusetts på USAs østkyst er ikke bare historien om forretningsmanden Joseph Kennedy med de irske forfædre, der drømte om at se sin søn som præsident.

Joseph og Rose med fem ud af deres børn. Fra venstre Kathleen, Edward, Patricia, Jean og Robert. Foto: Unknown

Med til historien hører også Joseph Kennedys mange krumspring for at sikre, at det ville lykkes.

Egentlig ville Kennedy-patriarken selv være præsident, men den drøm gik i vasken, da han blev fyret som amerikansk ambassadør i London efter at have fejlvurderet, hvor farlig Hitler var.

Dernæst satsede han på sin ældste søn, Joe Junior, men han døde som 28-årig i et bombefly under Anden Verdenskrig, og så satte patriarken fokus på sin næstældste søn, John F. Kennedy.

»Kennedyerne bliver kaldt Amerikas royale familie, fordi der i mange år nærmest var den der arvefølge-tankegang, som der også er i de royale familier,« siger forfatteren, der tidligere har skrevet fire andre bøger om den kendte familie.

Patriarken Joseph Kennedy (i midten) med sin ældste søn Joe (tv.) og sønnen John (th.). Foto: Unknown

Han har mødt flere 'Kennedyer' og endda besøgt det ellers så lukkede The Kennedy Compound ved kysten i Massachusetts, hvor familien i årtier har holdt til.

Det var her, at Joseph Kennedy og hans kone, Rose, opfostrede deres fire sønner og fem døtre. Og det var her, at Joseph Kennedy gjorde, hvad der skulle til for at bane vejen for, at hans søn kunne blive præsident.

Den ene hurdle hed økonomi. For at føre valgkampe skulle man bruge penge. Joseph Kennedy tjente blandt andet sine penge på aktier, ejendomshandel og spiritus, og særligt hans metoder med spiritushandel var ifølge bogen nok ikke altid helt fine i kanten.

Den anden hurdle var at få ryddet modstandere af vejen, og her holdt Joseph Kennedy sig heller ikke tilbage.

»Relationen fra Joe Kennedys side til mafiaen i slutningen af 1950erne i forbindelse med valgkampen er ikke noget, der for alvor kan tåle et serviceeftersyn,« siger Anders Agner Pedersen.

Værst var dog den tredje hurdle. Parrets ældste datter, Rosemary, var lettere udviklingshæmmet som følge af iltmangel ved fødslen. Joseph Kennedy var så bange for, at det kunne skade familiens omdømme, at han – mod sin kones ønske – lod datteren få 'Det hvide snit' – en behandling, hvor man borede to huller i kraniet og skar nogle nerveender over.

Håbet var, at den 23-årige Rosemary ville falde til ro. Men Rosemary mistede efter indgrebet evnen til at kunne tale og gå.

Faren sendte hende efterfølgende væk til en institution, hvor han aldrig besøgte hende igen. Rose Kennedy besøgte heller ikke sin datter i årtier – angivelig på grund af dårlig samvittighed.

Jack og Jackie Kennedy sammen med dronning Elizabeth og prins Philip. Foto: JOHN F. KENNEDY PRESIDENTIAL LIB

»Historien omkring Rosemary og det hvide snit får ikke Joe Kennedy (Joseph Kennedy, red.) til at se godt ud. Det er ubegribeligt, hvordan man som far kan finde på at gøre, hvad han gør – og så bagefter helt skrive hende ud af familien,« siger Anders Agner Pedersen.

Joseph Kennedys drøm gik dog i opfyldelse. I 1960 blev hans næstældste søn, John F. Kennedy, som 43-årig USAs yngste præsident nogensinde.

Med sit unge, flotte ydre og sin smarte kone, Jackie, ved sin side, betog det nye powerpar snart hele verden. De signalerede fremtid og håb. For en stund.

For kun tre år senere blev John F. Kennedy skudt og dræbt i en åben limousine under en præsidentparade i Texas.

De seneste år har især Robert Kennedys barnebarn Joe Junior III (billedet) gjort sig bemærket i amerikansk politik, hvor han af mange betegnes som det næste store håb i familien Kennedy. Manges øjne også hviler på John F. Kennedys barnebarn, søn af datteren Caroline, John Schlossberg. Foto: BRIAN SNYDER

Efterfølgende stillede hans lillebror Robert Kennedy op til præsidentvalget, men under valgkampen i juni 1968 blev også han dræbt af skud på et hotel i Los Angeles.

Drømmen om en fremtidig præsidentpost blev derefter lagt over på familiens yngste bror, Ted Kennedy, der sad i senatet.

Håbet faldt dog helt til jorden, da Ted Kennedy i 1968 havnede i en stor skandale. Efter en fest var han kørt ud over en mindre bro med en ung kvinde på passagersædet. Ted Kennedy fik reddet sig selv, men kunne ikke få kvinden ud. Dernæst forsømte han at tilkalde hjælp, så kvinden druknede.

Skandalen lagde en skygge over Kennedy-familien, men Ted Kennedy formåede at redde sin politiske karriere og endte med at sidde i senatet til sin død i 2009.

Bogen 'Kennedy – Historien om USA's største politiske dynasti' er udgivet af Lindhardt og Ringhof og udkom 6. oktober.