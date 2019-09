En udtalelse om de danske soldater i Afghanistan samt en efterfølgende kritik, og så sagde Kim Larsen ikke mere til medierne.

Kim Larsen gav et interview til DRs Clement Kjærsgaard den 20. november 2012.

Efter interviewet forklarede han sin manager, at interviews og medier ikke længere var noget, han ønskede at beskæftige sig med. Og ordene holdt stik.

Interviewet blev legendens sidste af slagsen.

Kim Larsen fik serveret øl og røg cigeratter under sit interview med DR i 2012. Foto: Andreas Beck Vis mere Kim Larsen fik serveret øl og røg cigeratter under sit interview med DR i 2012. Foto: Andreas Beck

Erik Larsen, Europa-korrespondent og mangeårige musikskribent hos Politiken, har fulgt Kim Larsen og udkommer den 13. september med bogen 'Kim Larsen - Et Livs Sange'. Herunder med årsagen til, hvorfor han boykottede al kontakt med medierne. Og netop den del af bogen har Politiken udgivet på deres hjemmeside.

Allerede inden interviewet med DR var Kim Larsen ikke meget for at tale med medierne.

Kim Larsens person og politiske holdninger fyldte for meget i hans interviews, mente han. På det tidspunkt var han 67 år og ville egentlig hellere dedikere sin tid til musikken, skriver Erik Jensen.

Ikke desto mindre blev interviewet sat i værk, og her kom Kim Larsen med sin mening om de danske soldater i Afghanistan.

Kim Larsen udtalte blandt andet i interviewet, at 'det er fuldstændig vanvittigt, at vi er med til at besætte et andet land. Lige så vanvittigt, som da tyskerne besatte Danmark'.

Det fik flere politikere om ad stolen. Blandt andet Kristian Jensen, som i 2012 gav følgende kommentar til B.T.

»Manden er enten politisk en idiot, eller også har han ikke sat sig ind i, hvorfor vi er i Afghanistan. De danske tropper skal vide, at vi er rigtig mange i Danmark, der er stolte af dem. Og så skal de bare blæse på, hvad Kim Larsen siger.«

Kim Larsen ønskede ikke at kommentere kritikken, og det var der en særlig grund til.

Kim Larsen under sin koncert på Smukfest i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Kim Larsen under sin koncert på Smukfest i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

'På vej hjem til Odense samme aften meddelte han (Kim Larsen, red.) sin impresario, Jørn Jeppesen, at den del af sin karriere var han klar til at opgive. Da der ikke var nogen synlige udslag på salgsbarometeret i at gå en runde hos de danske medier, havde manageren, som han jo rettelig var, ingen problemer med det,' skriver Erik Jensen i sin bog.

Herefter sagde Kim Larsen altså stop efter utallige interviews gennem sin karriere.

Det var dog ikke det sidste, man hørte fra Kim Larsen. Musikken skulle have fokus, og han fortsatte med at skrive musik og spille koncerter.

Han spillede blandt andet 18 koncerter i løbet af sidste sommer, inden Kim Larsen den 30. september døde i en alder af 72 år efter længere tids sygdom.