Kunne du forestille dig 'Matador' med en anden end Jørgen Buckhøj i rollen som Mads Skjern?

Forfatterduoen Christian Monggard og Jacob Wendt har i deres nye bog 'Matador' samlet et hav af anekdoter om DR's legendariske tv-serie og blandt andet gravet et par ufortalte historier frem fra Nordisk Films arkiver.

For det første var det altså slet ikke meningen, at Jørgen Buckhøj skulle have spillet den dominerende rolle som byggematadoren Mads Skjern, der kommer til Korsbæk med sin lille søn Daniel og får sat skub i den søvnige stationsby. Nej, han kom med på et afbud.

I forbindelse med den nye 'Matador'-bog har forfatterne nemlig fundet frem til en brevudveksling mellem instruktør Erik Balling og forfatter Lise Nørgaard fra 1977, hvor Erik Balling skriver, at det desværre ikke var lykkedes at få den daværende filmstjerne Louis Miehe-Renard med, da han skulle på teaterturné.

Louis Miehe-Renard skulle have spillet Mads Skjern. Foto: Egon Engmann Vis mere Louis Miehe-Renard skulle have spillet Mads Skjern. Foto: Egon Engmann

I stedet foreslog Erik Balling altså den på det tidspunkt ikke særlig kendte Jørgen Buckhøj. Han skriver i brevet til Lise Nørgaard:

»Jeg havde ham (Jørgen Buckhøj, red.) hjemme og snakkede grundigt med ham og fik min fornemmelse bekræftet. Han er 42 og har mange facetter i sit sind. Der er varme i hans øjne, de er kloge og kan blive kolde. Jeg tror, han er moden til en opgave af denne størrelsesorden, og det ville på en måde være spændende at lancere en, som ikke i forvejen tilhører alle vore etablerede venner.«

Jørgen Buckhøj fik sit folkelige gennembrud med 'Matador' og har i sin egen erindringsbog fortalt, at han for 24 afsnit fik 240.000 kroner, hvilket forfatterne til den nye 'Matador'-bog mener ville svare til cirka 900.000 kroner i dag.

Udover historien om, hvem der skulle spille Mads Skjern, afslører den nye 'Matador'-bog, også hvordan flere af karakterernes navne ændrede sig i manuskriptarbejdet.

Skuespiller Holger Juul Hansen sammen med instruktør Erik Balling under optagelser af scener til tv-serien Matador. Foto: Aage Sørensen Vis mere Skuespiller Holger Juul Hansen sammen med instruktør Erik Balling under optagelser af scener til tv-serien Matador. Foto: Aage Sørensen

Familien Varnæs hed oprindelig Vadsted, Maude (Malene Schwartz) hed Anne Marie og stuepigen Agnes (Kirsten Olesen) hed til at begynde med Rosa. Sidstnævnte blev ændret, da man syntes, at det alligevel lå lidt for tæt op ad den britiske tv-serie 'Herskab og tjenestefolks' tjenestepigekarakter Rose.

Så var der Ove Sprogøe.

Erik Balling havde haft et godt samarbejde med den fynske skuespiller blandt andet i 'Huset på Christianshavn'-serien og ikke mindst med 'Olsen Banden'-filmene, og derfor ville han også gerne have ham med i 'Matador'.

Ifølge den nye 'Matador'-bog havde Lise Nørgaard dog til at begynde med ikke en karakter klar til Ove Sprogøe, og derfor fandt resten af manuskriptholdet på at tilføre en ny karakter i form at doktor Louis Hansen, der kunne være en form for bindeled mellem byens sociale klasser.

Skuespillerne Ove Sprogøe og Ghita Nørby med filminstruktøren Erik Balling i midten. Foto: Emil Christensen Vis mere Skuespillerne Ove Sprogøe og Ghita Nørby med filminstruktøren Erik Balling i midten. Foto: Emil Christensen

Hvem kom så ikke med i 'Matador' – ud over Louis Miehe-Renard?

Når man laver en tv-serie om en hel by på 24 afsnit, er der brug for en lang række skuespillere, men selv om man i slutningen af 1970'erne havde gang i en flot karriere, var man ikke selvskrevet til 'Matador'.

I 'Matador'-bogen fortæller Per Pallesen, der som bekendt spillede tjener Boldt i 'Matador', blandt andet, at Henning Moritzen engang spurgte ham undrende, hvorfor han aldrig havde fået tilbuddet om at være med.

Peter Steen, der spillede med i tre af Erik Ballings 'Olsen Banden'-film, blev heller aldrig spurgt og har siden spekuleret i, om det mon skyldtes, at Erik Balling var sur på ham, over at han ikke ville være med i en fjerde omgang 'Olsen Banden'.

Skuespiller Arthur Jensen (tv) og skuespiller Poul Bundgaard (th) Foto: Henning Thempler Vis mere Skuespiller Arthur Jensen (tv) og skuespiller Poul Bundgaard (th) Foto: Henning Thempler

I 'Matador'-bogen afslører Paul Hüttel, der i 'Matador' spillede den tyske digter Herbert Schmidt, at hans kone, Birthe Neumann, heller aldrig fik lov til at være med i 'Matador', og så var der til sidst Poul Bundgaard, som faktisk selv sagde nej tak.

Poul Bundgaard havde som bekendt spillet Kjeld i alle Erik Ballings 'Olsen Banden'-film og blev også spurgt, om han ville være med i 'Matador', men ifølge hans søn Peter Bundgaard brød han sig ikke om den tilbudte rolle:

»Han fortalte mig engang, at han blev tilbudt rollen som Fede, og det var han faktisk lidt ked af. Han sagde nej, fordi han endnu en gang skulle spille en, der var tyk og spiste wienerbrød, og på det tidspunkt havde han lyst til at prøve nogle anderledes og mere alvorlige roller.«

Peter Bundgaard tilføjer, at hans far nok senere ærgrede sig, da han så, hvor populær 'Matador' endte med at blive.