Den bitre skilsmissestrid mellem den amerikanske skuespiller Kevin Costner og Christine Baumgartner fortsætter med at rulle.

Nu er der blevet truffet endnu en kendelse i sagen.

Det skriver det amerikanske medie People.

Onsdag afgjorde en dommer, at 'Danser Med Ulve'-stjernen foreløbigt skal fortsætte med at betale 129.755 dollar i børnebidrag månedligt.

Arkivfoto af Kevin Costner og Christine Baumgartner i marts 2022. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix

Det svarer til omkring 860.000 danske kroner.

Samtidig afviste dommeren Kevin Costners advokaters anmodning om at afgøre spørgsmålet om børnebidrag før datoen for retssagen, der skal afgøre gyldigheden af parrets ægtepagt, den 27. november.

Onsdagens kendelse om børnepengene har ifølge People tilbagevirkende kraft – hvilket vil sige, at Christine Baumgartner muligvis enten skal betale penge tilbage eller have endnu flere, når der træffes en endelig afgørelse i sagen.

Tidligere er det kommet frem, at hun kræver 248.000 dollar om måneden i børnebidrag, hvilket er mere end 1,6 millioner danske kroner.

Her ses det tidligere ægtepar ankomme til Vanity Fair Oscar Party i marts sidste år. Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

Det beløb har Costners advokater omvendt kaldt for 'overdrevent'.

Ligeledes skal Christine Baumgartner tidligere have nægtet at flytte ud af parrets fælles hjem i Santa Barbara, indtil hun fik en aftale om børnebidrag på plads for at kunne føre det, hun har beskrevet som 'en passende separat husstand'.

Det på trods af, at Kevin Costner har hævdet, at Christine Baumgartner som følge af deres ægteskabspagt havde 30 dage til at flytte ud af deres fælles hjem.

En frist, der for længst er overskredet.

Her ses parret tilbage i 2013. Foto: Ndz/AP/Ritzau Scanpix

Tidligere på måneden dømte en dommer ifølge TMZ til fordel for den 68-årige Kevin Costner i den tvist.

Der beordrede dommeren den 49-årige Christine Baumgartner til at fraflytte det nu tidligere pars fælles hjem inden udgangen af juli.

Det var Christine Baumgartner, der 1. maj søgte om skilsmisse efter 18 års ægteskab.

Sammen har de tre børn: 16-årige Cayden, 14-årige Hayes og 13-årige Grace.

Fra tidligere forhold har Kevin Costner fire ældre børn.

Kevin Costner er især kendt for sin medvirken i filmene 'The Bodyguard', 'JFK' og 'Danser Med Ulve' – og den seneste tid har han opnået stor succes med tv-serien 'Yellowstone', som indtil videre har kørt i fem sæsoner.