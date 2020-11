»Hey hey! Ho ho! The conservatorship has got to go!«

Sådan lød det i en række amerikanske storbyer tirsdag, hvor adskillige trofaste og i den grad ihærdige Britney Spears-fans var dukket op for at messe i kor i endnu en såkaldt 'Free Britney'-demonstration.

Demonstrationen er blot den seneste i rækken som følge af retssagen, hvor den 38-årige sangerinde kæmper for at få sin far fjernet som formynder og værge.

En titel, den 69-årige Jamie Spears fik i kølvandet på sin datters sammenbrud for 12 år siden, hvor hun kronragede sig selv foran glubske paparazzi-fotografer, der selvfølgelig forevigede øjeblikket med deres kameraer.

Årsagen til demonstrationen tirsdag skyldtes, at der fandt en høring sted i sagen.

»Hun betyder så meget for mig. Hun gav mig lov til at være mig selv, så det her er det mindste, jeg kan gøre for hende,« sagde en af de fremmødte demonstranter fra den lokale demonstration i Los Angeles til B.T.

»Vi laver alle fejl som unge. Vi lærer af dem, men Britney blev desværre fanget juridisk, og derfor kæmper vi for hende og hendes frihed nu,« lød det fra en anden.

Desværre kæmpede de engagerede Britiney-fans en tabt kamp tirsdag. Høringen endte nemlig til alt andet end sangerindens fordel. Det skriver USA Today

Ifølge det amerikanske medie nægtede dommeren at fjerne faderens titel som formynder. En titel, der giver ham ret til at tage både økonomiske og personlige beslutninger på sin datters vegne.

Den ikoniske popdiva, der vel så småt er begyndt at være mere kendt for sit sammenbrud og efterfølgende familiefejde end sine tidligere kæmpehits såsom 'Baby One More Time', havde i første omgang ønsket, at faderen skulle dele rollen med firmaet Bessemer Trust, som har ekspertise i at være formynder for store formuer.

Så sent som i forrige uge skiftede Britney Spears dog mening og forlangte i stedet, at hendes far blev fuldstændig fjernet som formynder. Det gjorde hun, fordi faderen angiveligt har hyret en ny manager til sangerinden uden at rådføre sig med hende først.

Dette var dog indtil videre ikke nok til at overbevise dommeren om, at Jamie Spears skulle miste al sin magt og råderet over Britney Spears' økonomi og personlige forhold.

Dommeren besluttede i stedet midlertidigt at gå med den oprindelige løsning, hvor Jamie Spears skal samarbejde med Bessemer Trust.

Britney Spears har – ud over et kryptisk Instagram-opslag med teksten 'kæmp for dine drømme' – endnu ikke udtalt sig om dommerens beslutning, men hendes advokat proklamerede i retten, at sangerinden vil nægte at optræde, så længe hendes far har rollen som formynder og værge.

Sagen er da også langtfra slut endnu. Dommeren udtalte nemlig i retten, at hun vil overveje at genoverveje sin beslutning på et senere tidspunkt.

Indtil videre har den verdensomtalte sag været genstand for mudderkast fra begge sider.

Fakta om Britney Spears' formynderskab. Sangerinden fik et sammenbrud kort efter sin skilsmisse fra Kevin Federline i 2007, hvor hun mistede forældremyndigheden over deres to fælles børn. Hun har ikke kontrolleret sin egen økonomi eller karrierebeslutninger siden 2008, hvor hendes far blev indsat som værge. Formynderskabet betyder blandt andet, at hun heller ikke må kommunikere med sine læger om sin behandling. Et formynderskab bliver ofte givet til personer, der er ude af stand til at tage fornuftige beslutninger. Det kan for eksempel være tale om folk med demens.

Britney Spears og hendes advokat, Samuel Ingham, har påstået, at sangerindens far har udnyttet sin datter, og at hun i virkeligheden er 'bange for ham'.

Jamie Spears påstår derimod, at han kun har sin datters ve og vel for øje, og han har endvidere påstået, at det er hans fortjeneste, at Britney Spears' tidligere økonomiske kaos er kommet på ret køl igen.

Næste høring i sagen er planlagt til 16. december, og mon ikke Britney Spears' trofaste fans også her vil dukke op for at kæmpe for sangerindens frihed.

Herunder kan du se en række billeder fra tirsdagens demonstration:

