Det var en fejl, at influencere som Anne Gadegaard og Elvira Pitzner reklamerede for slankemiddel.

Det erkender slankevirksomheden Nupo, som nu har stoppet samarbejdet med de unge kendisser.

»Det beklager vi naturligvis meget,« lyder det fra firmaet, der står bag det nye slankemiddel 'Slim Boost +Medical Device – Calorie Fighter', som tidligere på måneden fandt vej til blandt andre den tidligere MGP-stjerne Anne Gadegaards Instagram-profil.

Her fortalte den 29-årige sangerinde og blogger, at hun reklamerer for Nupo, da hun ofte får beskeder om vægttab, og at det nye produkt virkelig hjælper, hvis hun hurtigt skal smide nogle kilo.

Anne Gadegaard er kendt fra både børnenes MGP og de voksnes Melodi Grand Prix, som dette billede er fra. Foto: Henning Bagger Vis mere Anne Gadegaard er kendt fra både børnenes MGP og de voksnes Melodi Grand Prix, som dette billede er fra. Foto: Henning Bagger

Det affødte en del kritik. Ikke af Nupo som sådan, men af budskabet om, at et hurtigt vægttab er noget, man bør stræbe efter. Især fordi, at både Anne Gadegaard og Elvira Pitzner, som også har været en del af kampagnen, primært appellerer til unge kvinder og piger.

»Det er unge, pæne influencere med helt normal kropsvægt, som promoverer slankemiddel til unge følgere, der så kan få et betroet forhold til den her kost i en tidlig alder,« lød det blandt andet fra Jonas Germann, der er sundhedsdebattør, kostvejleder og er uddannet i sundhed og ernæring, til B.T.

»Influencere har så meget påvirkning. De har så stor gennemslagskraft hos deres følgere. Nupo påstår, at det skal være til overvægtige, men det ender hos helt normale mennesker. Man sender et signal om, at de her mennesker bør være tyndere, de burde tabe sig. Det er med til at sygeliggøre forståelsen af kroppen.«

B.T. forsøgte i den forbindelse forgæves at få en kommentar fra både Anne Gadegaard og Elvira Pitzner, men nu tager Nupo selv bladet fra munden.

Og slankefirmaet erkender, at de ikke skulle have valgt de unge kvinder som reklamesøjler.

»Det har på intet tidspunkt været vores hensigt at målrette vores kampagne mod unge under 18 år. Men da vi har brugt influencers i markedsføringen, er det alligevel sket, at nogle af deres yngre følgere er blevet eksponeret for vores kampagnebudskaber,« lyder det i et opslag på Nupos Instagram-profil.

»Det beklager vi naturligvis meget. Af den årsag har vi valgt at trække kampagnen tilbage og afslutte samarbejdet med de pågældende influencers. Fremover vil vi se mere grundigt på, hvem vores budskaber når ud til.«

Influencerne har nu fjernet deres sponsorerede opslag på Instagram.