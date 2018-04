'Who's Your Daddy' hedder Numse-Rasmus' første single.

Rasmus Billing Birnbaum, bedre kendt som Numse-Rasmus, har aldrig været bleg for at kaste sig ud i nye ting, og hans nyeste påfund er et musikalsk et af slagsen. Han har nemlig netop udgivet sin første single på YouTube, som hedder ‘Who’s Your Daddy’ og omhandler ham selv og tja, den skal høres.

Men selvom han er aktuel med sin første single, så er det ikke den store tiltro til sine egne musikalske evner, der kommer på bordet, da vi spørger Numse-Rasmus, om han tror, at han har lavet sommerens helt store hit.

»Man kan sgu ikke vide, om det bliver sommerens hit, overhovedet ikke, det er ligesom at vinde i lotto, tror jeg. Nogle folk vil elske den, og nogle folk vil hade den. Den er lavet i et humoristisk format, og ud fra mit synspunkt, skal det bare være sjovt. Jeg kan ikke synge, men folk ved, jeg elsker en stor røv, så jeg tænkte, fuck det, nu fyrer vi noget af, og så får vi en griner over det,« lyder det fra Rasmus, som endnu ikke ved, om det er første skridt på vej mod et album fra hans side.

»Måske kommer der flere, jeg ved det ikke endnu. Nu kommer det lige an på, hvordan det her larm det lige tager sig ud. Det er jo som sagt lavet lidt i sjov til at starte med, og så må vi se, om folk de kan æde den eller lade være. Folk de spørger, hvornår den kommer på Itunes og Spotify, så nu må vi se. Men du ved, vi lever kun en gang, så lav noget larm og lav noget sjov.«

Hør Numse-Rasmus’ sang herunder, hvad mener I om den? Er det sommerens helt store hit? Eller er det noget værre juks?

Artiklen blev oprindeligt bragt hos Realityportalen.dk