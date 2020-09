En stylist, en biolog og en skuespiller, der i den brede befolkning bedst er kendt for at være gift med en Hollywood-stjerne.

Årets 'Vild med dans'-felt er traditionen tro fuld af mindre kendte navne, der måske/måske ikke i løbet af en sæson kan få sit store folkelige gennembrud.

Hvert år når de nye navne bliver præsenteret af TV 2, brokker danskerne sig på de sociale medier over, at de ikke kender deltagerne, og det må man bare leve med, lyder det fra 'Vild med dans'-veteranen Silas Holst.

»Det er jo det, det her program kan. Hvert år brokker folk sig over, at feltet ikke er stærkt nok. Sidste år var der heller ikke rigtig nogen, der vidste, hvem Jakob Fauerby var. Programmet er med til at smide nye mennesker ind i folks bevidsthed, og det synes jeg er ret fint. Det ville være trist, hvis det var de samme otte mennesker, der lavede alt i Danmark.«

Skuespillerinde Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

Silas Holst, der som bekendt vandt 'Vild med dans' sidste år med netop Jakob Faurby, skal i år danse med skuespiller og sanger Nukâka Coster-Waldau.

Hun blev uddannet skuespiller i 2005 og har medvirket i en række film og tv-serier, men i Danmark er hun nok først og fremmest kendt for at være gift med Nikolaj Coster-Waldau.

Adspurgt hvordan hun har det med, at nogle seere vil tænke, at hun 'kun' er med på grund af sin bedre halvdel, svarer hun:

»Jeg har læst kritikken af, hvorfor den ene og den anden med. Hvordan skal man forklare alle de andre, der har været med i årenes løb? Vi er jo alle kendte i hver vores kreds. I Grønland kender man mig for eksempel rigtig godt.«

Hun fortsætter:

»Jeg forstår det godt, men vi har jo bare hver vores fagområde.«

Den 49-årige skuespiller, der er født og opvokset i Grønland, fortæller med et smil, at 'Vild med dans' også bliver vist oppe nordpå – desværre fire timers tidsforskudt, så det kan være en udfordring med sms-opbakning.

»Så skal de gå tidligt hjem fra arbejde og se med. Det håber jeg, de gør,« lyder det fra Nukâka Coster-Waldau og tilføjer:

»Jeg håber, de følger med deroppe, men jeg håber også, de stemmer, fordi de synes, vi er dygtige.«

Silas Holst, der sidste år fik international opmærksomhed ved at danse med en anden mand, synes, det er fedt, at han skal danse med en kvinde i år.

»Så bliver det på en måde en ny start. Jeg synes jo, man skal genopfinde sig selv hvert år, så jeg er glad for, at jeg skal danse med en kvinde.«

Nukâka Coster-Waldau fortæller, at hun kun efter en træningstime allerede nu føler sig tryg i Silas Holsts selskab.

Hun definerer sig selv som en tryghedsnarkoman, og derfor var hun spændt på, hvordan det ville blive at komme i gang.

»Jeg elsker at udfordre mig selv, og jeg er nået dertil i livet, at det bare skal være sjovt, og jeg vil gerne have det her minde med i mit hjerte, til når jeg bliver rigtig gammel,« fortæller hun.

Silas Holst er lige nu sideløbende i gang med TV 2's andet danseprogram 'Den vildste danser', så i de kommende uger får han ekstra travlt.

»Der er tre liveshows tilbage, så det når at slutte, inden 'Vild med dans' går live, men lige nu er det meget med at skemalægge ens tid. Indtil videre går det godt,« fortæller Silas Holst.