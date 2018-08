Den danske eks-baronesse Caroline Fleming har igen fundet kærligheden.

Hervé Larren er navnet på den 42-årige tv-baronesses nye kæreste. Det fortæller hun i et interview med Se & Hør.

»Vores venskab blev til romance tidligere på året. Vi har begge været single i flere år. Fra et tidligere forhold har Hervé to to piger, der har samme alder som mine børn,« fortæller hun om sin nye franskfødte kæreste til ugebladet.

39-årige Hervé Larren er tech-entrepreneur, og Caroline Fleming fortæller til Se & Hør, at han rejser verden rundt og taler om kryptovalutaer som eksempelvis bitcoins. Han har desuden en fortid på Harvard og Columbia University.

Many men go fishing all their lives without knowing that it is not fish they are after. - Henry David Thoreau

Baronessen løfter sløret for sin nye kærlighed bare få dage efter, at hun medvirkede i et interview med modemagasinet IN, hvor hun blandt andet fortalte om sit noget anspændte forhold til sin nu afdøde far.

»Fra jeg forlod Rory i 2007, til Nicholas blev født, blev der lagt stort pres på mig for at overdrage Valdemar slot til min far i forbindelse med generationsskifte, således at han kunne overdrage det til min ældste søn, Alexander. Tiden omkring fødslen var meget kaotisk, presset voksede, og jeg var hverken på talefod med Rory eller min far - faktisk var vi lidt i krig. Aftenen før jeg fødte Nicholas gav jeg op, og gav efter for for presset,« fortalte Caroline Fleming.

Kort efter fødte hun sønnen Nicholas, som i dag er syv år gammel, til en virkelighed, hvor hun havde afskrevet sig Valdemar Slot og al økonomisk hjælp fra eksmanden Rory Fleming samtidig med, at hun selv følte sig svigtet af sin egen far.

Caroline Fleming har været gift med den britiske rigmand Rory Fleming, som hun har børnene Alexander og Josephine sammen med. Parret blev skilt i 2008 og to år efter, i 2010, fandt hun sammen med fodboldspilleren Nicklas Bendtner. De to har sønnen Nicholas sammen.