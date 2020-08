I næsten 13 år har Jamie Spears truffet alle beslutninger på sin datter Britney Spears' vegne.

Men nu vil sangerinden have sin selvstændighed tilbage, og hun har derfor anmodet domstolen i Californien om at fratage faren rollen som værge for hende.

Den 68-årige Jamie Spears måtte midlertidig trække sig fra 2019, da han selv gennemgik nogle sundhedsmæssige udfordringer, men nu ønsker datteren altså, at den situation skal være permanent, skriver BBC.

'Britney er meget imod James' tilbagevenden som værge,' står det således beskrevet i et retsdokument.

Britney Spears' far, Jamie Spears, fotograferet ved retten i 2008. Foto: VALERIE MACON Vis mere Britney Spears' far, Jamie Spears, fotograferet ved retten i 2008. Foto: VALERIE MACON

Det er desuden beskrevet, at den 38-årige kvinde hidtil har været tilfreds med sin fars arbejde, som ifølge hende selv har reddet hende fra et totalt kollaps - både mentalt og økonomisk.

Det er faktisk takket være hendes far, at hun har været i stand til at vende stærkt tilbage til underholdningsindustrien, står det beskrevet.

Alligevel ønsker hun nu, at hendes manager Jodi Montgomery, der har ageret værge, siden faren midlertidigt måtte trække sig i 2019, overtager ansvaret for at styre hendes privatliv.

Økonomisk har Jamie Spears også haft kontrollen de seneste 12 år - indtil sidste år i samarbejde med en advokat, der dog trak sig.

I de nye retsdokumenter lyder det, at Britney Spears nu ønsker en professionel tredjepart til at tage sig af dette.

Allerede nu forventer Britney Spears' advokat, at 'faren vil reagere aggressivt på forsøget på at presse ham ud', lyder det endvidere.

'Vi er nu nået til et punkt, hvor værgemålet skal ændres væsentligt for at afspejle de store ændringer, der er sket i hendes liv, og hendes ønsker.'

Værgemålet blev en realitet i 2007, efter Britney Spears oplevede et psykisk sammenbrud, hvor hun kronragede sig selv og blev indlagt på et psykiatrisk hospital.

Britney Spears kronragede sig selv i 2007 og blev siden indlagt på et psykiatrisk hospital. Vis mere Britney Spears kronragede sig selv i 2007 og blev siden indlagt på et psykiatrisk hospital.

Oprindeligt var aftalen, at værgemålet skulle gælde i to år, men her i 2020 er Britney Spears altså stadig underlagt det, fordi hendes far gennem retssager har sørget for at opretholde det.

Det har den seneste tid vakt bekymring hos 'Toxic'-stjernens fans, der har startet kampagnen 'FreeBritney'.

De mener at vide, at faren bestemmer alting i sangerindens liv - mod hendes vilje. Faktisk mener de, at hun løbende har sendt små signaler om, at hun bliver holdt fanget.

Selv afviser Jamie Spears alle anklager.

»Alle disse konspirationsteoretikere ved ingenting. Verden har ingen anelse. Det er op til retten i Californien at bestemme, hvad der er bedst for min datter,« sagde han for nylig til The Post.

Retssagen om værgemålet vil blive indledt næste onsdag.