Lørdag blev Aaron Carter fundet død. Livløs i et badekar i sit hjem nær Los Angeles.

Nu deler hans storebror, Backstreet Boys-medlemmet Nick Carter, sine mindeord om den 34-årige misbrugsramte sanger, rapper og skuespiller.

»Mit hjerte er blevet knust i dag,« skriver han søndag i et opslag på Instagram.

»Selvom min bror og jeg har haft et kompliceret forhold, så er min kærlighed til ham aldrig nogensinde falmet.«

Nick Carter og Aaron Carter til Teen Choice Award i 2001. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Nick Carter og Aaron Carter til Teen Choice Award i 2001. Foto: CHRIS DELMAS

Aaron Carters dødsårsag er endnu ikke offentliggjort, men Nick Carter lægger ikke skjul på – ligesom Aaron Carter heller ikke selv gjorde det – at lillebroren var en plaget sjæl.

»Jeg har altid holdt fast i håbet om, at han på en eller anden måde, en dag ville vælge at gå en sund vej og endeligt finde den hjælp, han så desperat har haft brug for,« skriver Nick Carter til billedserien af de to brødre, som blandt andet turnerede rundt med Backstreet Boys sammen.

»Nogle gange vil vi gerne give skylden på nogen eller noget for et tab. Men sandheden er, at afhængighed og psykiske sygdomme er den virkelige skurk her.«

Aaron Carter led angiveligt af både multipel personlighedsforstyrrelse, skizofreni, bipolar lidelse og angst, og han har i mange år kæmpet med misbrug.

De syngende brødre Nick og Aaron Carter i deres og deres søstres realityprogram 'House of Carters' tilbage i 2006. Foto: Fred Prouser Vis mere De syngende brødre Nick og Aaron Carter i deres og deres søstres realityprogram 'House of Carters' tilbage i 2006. Foto: Fred Prouser

Han har desuden flere gange været i behandling for misbrug, blandt andet tidligere i år, i forsøget på at genvinde forældremyndigheden over sin søn Prince.

»Nu får den en chance for endelig at få noget af den fred, du aldrig fandt her på jorden. Gud, være god at tage dig af min lillebror,« slutter Nick Carter sine mindeord.

Aaron Carter var kun ni år, da han udgav sit debutalbum i 1997 og samtidigt turnerede rundt med sin storebror Nick Carters populære boyband Backstreet Boys.

Senere i sin karriere skiftede Aaron Carter fra sang til rap, og han medvirkede desuden i flere teaterproduktioner, blandt andet 'Seussical' på det berømte teater Broadway i New York.