Petter Stordalen var kun lige blevet medejer af Spies, da han og konen Gunhild sprængte en bombe: De er gået fra hinanden efter 14 år.

Nu taler Gunhild Stordalen ud om bruddet - som på ét væsentligt punkt gør hendes liv lettere.

Det gjorde hun efter at have modtaget en pris ved 'Global Leadership Awards' i New York.

Prisen modtog Gunhild Stordalen for sit 'banebrydende arbejde med at formidle det globale madsystem og dets påvirkning af planeten'.

Den 40-årige norske klima- og miljøforkæmper står i spidsen for Stordalen Foundation og EAT Forum, som begge arbejder på at gøre den globale madproduktion mere bæredygtig.

Et budskab, som hun mener bliver nemmere at formidle, nu hvor milliardæren Petter Stordalen ikke længere er hendes mand.

»Uden Petter Stordalen havde hverken EAT eller at få madsystemet på FN's agenda været muligt. Og det er fantastisk, at han fortsat vil være med til at bidrage, men jeg tror helt sikkert, at det kommer til at være lettere at bevare min egen troværdighed i forhold til det, vi kæmper for,« siger Gunhild Stordalen til NRK.

Forvirret? Begrundelsen skal findes i Petter Stordalens livsstil.

Petter Stordalen med sin tidligere kone, miljøforkæmperen Gunhild Stordalen.

Den norske milliardær er kendt for sine store armbevægelser - og sit store privatforbrug. Dyre og benzinslugende biler og privatfly hører til dagens orden. Det samme gør et - ifølge en god ven af Stordalen - enormt tøjforbrug.

Ikke umiddelbart noget der går godt i spænd med Gunhild Stordalens ønske om at gøre verden til et mere bæredygtigt sted - selvom Petter Stordalen har doneret og fortsat vil donere en stor del af sin formue til formålet.

Til NRK fortæller Gunhild Stordalen, at parret har været igennem en masse, siden hun i foråret 2014 fik konstateret den sjældne og uhelbredelige bindevævssygdom systemisk sklerodermi.

Men hovedårsagen til bruddet er ganske enkelt, at de begge har gang i så mange projekter, at de havde for lidt tid til hinanden, forklarer hun.

Den norske milliardær Petter Stordalen har købt rejseselskabet Spies, og han er meget begejstret for sin investering. Billedet her er fra pressekonferencen i Stockholm, hvor Stordalen annoncerede købet af Ving og Spies. Foto: TT NEWS AGENCY

Den nyslåede Spies-ejer har samme udlægning.

Især da Gunhild Stordalen fandt ud af, at hun ikke kunne udføre sit arbejde fra Oslo eller Stockholm blev det svært for parret at bevare tosomheden.

»Noget af det, du mister, er det, vi havde sammen i starten: tid. Hun var altid med mig på rejser, og jeg var altid med hende,« sagde den 56-årige milliardær Petter Stordalen til den svenske avis Expressen.

Da parret offentliggjorde bruddet understregede Petter Stordalen, at han og Gunhild trods den overraskende udmelding også fremover vil støtte hinanden i tykt og tyndt.

'Gunhild er mit livs kærlighed, og dette ændrer ikke på mit engagement for hende eller hendes mærkesager. Vi vil fortsat med at støtte hinanden i alt fremover,' sagde Petter Stordalen.

Den norske milliardær ejer Nordic Choice Hotels, som er en af Nordens største hotelkæder.

Blandt andet er kæden ved at ombygge den gamle postcentral på Tietgensgade i København til et luksushotel.

I slutningen af oktober købte Petter Stordalen 40 procent af Spies-gruppen.