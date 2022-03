Skilsmissen mellem kendisparret Kanye West og Kim Kardashian er ikke just foregået i ro og mag.

I hvert fald ikke, hvis man følger med på Kanye Wests Instagram. Her har rapperen i månedsvis delt både billeder og videoer, hvor han langer ud efter ekskonen – billeder, der da også ofte bliver slettet igen kort tid efter.

Blandt andet har han kritiseret Kim Kardashian for at lade deres ældste datter, otteårige North West, være på TikTok og senest har han i en række videoer – der altså er slettet igen – påstået over for sine mere end 15 millioner følgere, at han ikke har nok indflydelse i sine børns liv.

Men nu har Kim Kardashian efter sigende fået nok.

I et nyligt opslag på sin Instagram-konto, har Kanye West delt et billede af tre pins, der forestiller henholdsvis Kim Kardashian, en alien og ham selv.

'Disse var på min datters rygsæk, da jeg fik »lov« til at se hende i sidste uge. Det er derfor, jeg går så langt for min familie, Jeg er indrettet til at beskytte min familie for enhver pris,' skriver den 44-årige rapper i opslaget.

Men den historie giver ekskonen, der ellers har ikke har blandet sig offentligt, altså ikke meget for.

'Stop venligst med denne fortælling. Du var lige her i morges og hentede børnene, før de skulle i skole,' skriver hun i kommentarfeltet.

Og hun er ikke den eneste, der har set sig nødsaget til at modsige Kanyes mange anklager. Hendes nye kæreste, den 28-årige komiker Pete Davidson, har nemlig også forsøgt at få rapperen til at stoppe.

Det viste en privat sms-korrespondance mellem Pete Davidson og 44-årige Kanye West, som en af komikerens venner for nylig offentliggjorde på de sociale medier.

'Kim er vitterlig den bedste mor, jeg nogensinde har mødt. Hvad hun gør for de unger, er fantastisk, og du er så fucking heldig, at hun er dine børns mor. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil lade dig behandle os på den måde mere, og jeg er færdig med at forholde mig tavs. Bliv fucking voksen,' skrev Pete Davidson i en sms.

Hvorvidt, deres opråb vil give pote, vides endnu ikke. Men følger Kanye West den stil, han har lagt for dagen den seneste tid, er der altså ikke meget, der tyder på det.