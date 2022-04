Elon Musk skal vidne i retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, der starter i dag, mandag ved retten i Virginia.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det har ellers længe været uklart, hvorvidt Tesla-stifteren ville tage del i den injuriesag, hvor skuespilleren Johnny Depp har lagt sag an mod sin ekskone Amber Heard.

Foruden Elon Musk har der også været spekulationer om, at skuespilleren James Franco vil indtage vidneskranken på Amber Heards vegne.

Johnny Depp og Amber Heard. Foto: Uncredited Vis mere Johnny Depp og Amber Heard. Foto: Uncredited

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015, men gik fra hinanden allerede året efter.

Her søgte og fik Amber Heard et midlertidigt polititilhold mod Johnny Depp med begrundelsen 'hustruvold'. Efterfølgende søgte hun om skilsmissen, som blev afsluttet i starten af 2017.

I december 2018 beskyldte Amber Heard så indirekte Depp for hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug i en klumme i Washington Post, hvor hun dog ikke nævnte eksmanden ved navn.

Sammenkoblingen lavede britiske The Sun dog alligevel, hvorfor Johnny Depp anlagde en injuriesag mod mediet, der i 2020 endte med at få rettens ord for, at de godt måtte kalde den 58-årige skuespiller for hustrumishandler på forsiden.

I retssagen mod The Sun påstod Johnny Depps team, at Amber Heard havde haft affærer med både Elon Musk og James Franco.

I forbindelse med de påståede affærer, bad skuespillerens advokater om at få adgang til al kommunikation mellem Amber Heard og de to mænd for en periode i løbet af 2016.