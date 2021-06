I 'Familien fra Bryggen' fortalte Linse Kessler, at hun havde fået en kæreste i svenske Marlon, som hun havde matchet med på Tinder.

Hun kaldte dem kærester efter deres første telefonsamtale, og nu tager Brygge-dronningen og den svenske flamme næste skridt i forholdet.

De skal nemlig mødes for første gang lørdag 19. juni, hvor Marlon kommer til Danmark, fortæller Linse Kessler til Billed-Bladet.

»Jeg får sgu lidt kolde fødder, for nu kan jeg ikke blive ved med at sige, at der er corona, og at vi ikke kan ses. Men jeg skal ikke være sådan en kedelig, tør kiks, vel. Nu skal jeg lige tage lidt flot tøj på og drikke en kop kaffe med ham,« lyder det fra 'Familien fra Bryggen'-matriarken.

Over for mediet kalder hun dog ikke Marlon for sin kæreste helt endnu, selvom hun er åben overfor muligheden.

I 'Familien fra Bryggen' omtalte Linse Kessler da også Marlon, som hun har holdt kontakten ved lige med siden, i meget rosende vendinger.

»Han er en pæn mand, og han er meget mand. Det kan jeg godt lide. Det går ikke, at det er en lille spirrevip – det er mere mine venner,« beskrev hun.

Hun har dog også været åben om, at den nye flamme - ligesom hende selv - har en fortid.

»Han har været en rod, og det er nok meget godt, for lige børn leger bedst. Han er ikke en rod mere, og det er jeg heller ikke så meget mere,« forklarede Linse Kessler med et grin.

Svenske Marlon arbejder til daglig med adfærdsvanskelige børn.