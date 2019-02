Inden længe siger parret ja til hinanden.

Det er efterhånden næsten fem år siden, at Realityportalen kunne fortælle, at ‘De unge mødre’-parret Hannah Melissa Ginic og René Bæk skulle giftes.

Den unge mor var ikke i tvivl om, at han var manden, hun ville tilbringe resten af sit liv med, og derfor gik hun på knæ efter få måneders forhold.

René ville dog ikke snyde Hannah Melissa for en romantisk gestus, og da der året efter var det store ‘De unge mødre’-talkshow for at fejre programmets ti år på skærmen, gik René på knæ for rullende kameraer.

Siden har brylluppet af forskellige årsager flere gange været udskudt, men nu kommer den store dag endelig i den nærmeste fremtid. Det afslører Hannah Melissa i et opslag på Facebook.

'Vi skal endelig giftes. Jeg glæder mig inderligt meget til en af de største øjeblikke i mit liv og allermest til at dele resten af mit liv sammen med dig! Vores børn og dig, I er alt for mig,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg glæder mig ubeskriveligt meget til, at du snart siger ja til også at tilbringe resten af dine dage med mig. Jeg elsker dig.'

Tjek på det

I kommentarfeltet bliver den unge mor spurgt ind til, hvornår datoen er, men det vil Hannah Melissa ikke ud med, fordi hun ikke vil have fremmede med til brylluppet.

Det ligger dog fast, at de er mere eller mindre klar til den store dag.

'Kjolen er snart færdigsyet. Renés tøj og sko er købt. Præst og kirke er booket. Ringene er smedet færdige. Transporten er booket. Invitationer er sendt ud. Hvor er det altså dejligt. Der er tjek på det,' skrev hun i sidste uge på Facebook.

‘De unge mødre’-parret har børnene Molly, Dexter og Hailie sammen, mens den unge mor har datteren Cecilya fra et tidligere forhold.

Nu kan Hannah Melissa og René inden længe kalde sig mand og kone.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

