I halvandet årti har Ibi Støving præsenteret alt fra ånder til nøgne mennesker for tv-seere.

Hun beskriver sig selv som lidt af en kamæleon, og nu har kamæleonen udset sig en ny karrierevej: Skuespillet.

Noget, hun i øjeblikket får lov til at udleve på settet til ‘Busters verden’, hvor hun spiller den magiske hovedrolles mor. Hun elsker det, selv om det er anderledes fra det, hun er vant til.

»I tv-branchen er man altid enormt maket up. Med det perfekte hår, den perfekte makeup og det nyeste tøj står man og suger maven ind.«

»Her er det noget helt andet. Det er et lidt mere realistisk syn på sagerne, fordi vi skal portrættere en familie, hvor de ikke har særlig mange penge, så jeg står nærmest uden makeup på i alle scener. Håret er bare sat op med en scrunchy,« griner den 45-årige altmuligkvinde.

I filmen spiller hun over for blandt andre Magnus Millang og Henning Jensen, mens Martin Miehe-Renard med hjælp fra Joey Moe instruerer.

Adspurgt, om vi fremover skal forvente at se hende på det store lærred frem for på tv, svarer hun:

»Det håber jeg. Det er ikke, fordi det er et farvel til tv på den måde. Men jeg har altså lavet meget tv, og jeg har været igennem tromlen mange gange de seneste 15 år.«

»Jeg synes, jeg efterhånden er ved at være dér, hvor jeg tænker: ‘Nu må folk da også være ved at få spat af mig, når de åbner for fjernsynet og ser mig igen'.«

Selv om de fleste nok bedst kender Ibi Støving som tv-vært, er skuespillet ikke helt nyt territorium for hende.

Hun er faktisk uddannet skuespiller fra Stella Adler Academy of Acting i Hollywood, og i 1996 havde hun en mindre rolle i Niels Arden Oplevs 'Portland'.

Meget vand er flydt under broen siden, men nu er Ibi Støving fast besluttet på at skulle i gang igen, mens hun sideløbende laver tv. I hvert fald lidt endnu.

»Man kan jo ikke helt sige farvel, for det er jo også et levebrød. Men måske færre programmer, så jeg overlapper. Hvor længe den overlapning skal vare, ved jeg ikke. Der skal jo stadig smør på brødet,« griner hun, før hun fastslår:

»Jeg håber, jeg kan begge dele i starten – og så et helt farvel til tv til sidst.«

Foreløbigt fylder ‘Busters verden’ Ibi Støvings kalender til og med oktober. Senere på året har hun et projekt, som hun selv står bag: En kortfilm.

Hvor skuespilkarrieren bevæger sig hen herefter, ved hun endnu ikke. Men hun er åben over for det meste.

»Faktisk tager jeg bare imod med kyshånd fra hvem end, der vil lege med mig. Det tror jeg er en meget sund indstilling at have – i hvert fald i de her begyndende år. Også for at jeg kan udvikle mig og få børstet de gamle redskaber af.«

Foruden rollen i 'Busters verden' er hun lige nu også aktuel i TV 2-serien 'Alfa', hvor hun spiller en mindre rolle. En noget mere dyster fortælling end 'Busters verden'.

Men det er netop den kontrast, Ibi Støving godt kan lide. Skiftet.

Generelt beskriver hun sig selv som en, der har svært ved at stå stille og lave det samme igen og igen og igen.

»Jeg synes kun, det er naturligt, at jeg springer videre. Det er nok også meget klassisk for mig at prøve at genopfinde mig selv, så jeg ikke står i stampe. Jeg kan godt lide at være den nye i klassen.«