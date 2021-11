»Jeg vil gerne gøre det klart, at vi ikke vidste, der var nogen dødsfald.«

Den amerikanske tv-personlighed og iværksætter Kylie Jenner havnede lørdag i et stormvejr, efter hun på sine sociale medier havde delt videoklip fra en koncert med rapperen Travis Scott, som hun danner par med, fredag aften.

For i forbindelse med koncerten, der var en del af festivalen Astroworld i Houston, endte otte personer med at miste livet.

Deres nærmere dødsårsag er endnu ikke klarlagt, men politiet har tidligere oplyst, at der omkring klokken 21.00-21.15 pludselig begyndte at være et massivt pres blandt de omkring 50.000 fremmødte publikummer, som gerne ville frem mod scenen.

Arkivfoto af Travis Scott og Kylie Jenner. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Arkivfoto af Travis Scott og Kylie Jenner. Foto: MARIO ANZUONI

Flere blev mast og klemt. Nogle faldt og besvimede. Andre blev trampet på.

På Kylie Jenners Instagramprofil kunne man efterfølgende se, at hun under koncerten havde delt flere klip fra kærestens show.

På et af klippene kunne man se, at et udrykningskøretøj med blink holdt ude blandt publikum.

Siden er hun blevet kritiseret for at have filmet ambulancen, men ikke have reageret og fjernet klippet hurtigt, mens Travis Scott er blevet kritiseret for at have fortsat med koncerten, indtil den til sidst blev afbrudt og stoppet.

I et opslag på sin Instagram sætter den 24-årige makeup-iværksætter, som venter sit andet barn med den 30-årige rapper, nu ord på den tragiske hændelse:

»Travis og jeg er knuste og ødelagte,« skriver hun:

»Mine tanker og bønner er med alle dem, der mistede deres liv, dem, der kom til skade, og dem, der på nogen måde blev berørt af gårsdagens hændelse.«

Videre skriver hun, at Travis Scott holder meget af sine fans og af samfundet i Houston, hvor han er opvokset:

»Jeg vil gerne gøre det klart, at vi ikke vidste, der var nogen dødsfald, indtil nyheden om det kom efter showet, og vi ville i så fald overhovedet ikke have fortsat med at filme eller fortsat med at optræde,« skriver hun og fortsætter:

»Jeg sender mine dybtfølte kondolencer til alle familierne i denne svære tid.«

I otte mennesker mistede livet under musikfestivalen Astroworld fredag aften amerikansk tid.

Ofrene var mellem 14 og 27 år.

Et tocifret antal blev derudover alvorligt såret, og flere ligger fortsat indlagt.

Politiet er fortsat i gang med at undersøge, hvad der var årsagen til presset frem mod scenen, og hvad der var årsagen til dødsfaldene.

På et pressemøde har politiet natten til søndag oplyst, at en vagt ved koncerten muligvis blev bedøvet med indsprøjtning i nakken, da han forsøgte at tilbageholde en koncertgænger. Det kan du læse nærmere om i artiklen HER.