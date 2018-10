Kim Larsens søn, Hjalmer Larsen, har skrevet en rørende besked til sin far på Instagram.

Den 23-årige sanger, der voksede op med Kim Larsen, sin mor Liselotte Kløvborg og lillebroderen Lui i Odense, har den sidste uge forholdt sig tavs omkring sin fars død, men åbner nu op på sin Instagram-profil.

»Kære far. Du sagde tit, at du havde haft noget så usædvanligt som en lykkelig barndom. Det kor tilslutter jeg mig i dén grad. Og tilføjer så også teenage- og voksenliv. Heldigvis sagde jeg det tit til dig selv, men det tåler uendelige gentagelser,« indleder han sin tekst.

»Større kærlighed fandtes ikke, end den du øsede ud over mig og Lui dagligt og hele tiden. Tak for det og tak fordi 'kurven' hos dig og mor var tom, for bedre sted at lande fandtes heller ikke. Jeres gensidige kærlighed var uendelig og misundelsesværdig, og en af dem som aldrig forsvinder,« fortsætter Hjalmer.

Kim Larsens to yngste børn: Hjalmer og Lui Larsen.

Hjalmer, der selv sprang ud som popsanger sidste år, skriver, at familien mere end nogensinde har rykket tæt sammen de sidste ni måneders tid.

Billedet han har slået op på Instagram, hvor han sidder og arbejder med musik sammen med sin far, er tilbage fra maj hvor de begge gjorde klar til en lang sommerturné.

»De mange, mange timer vi tilbragte ved dit spillebord i stuen, og hvor vi drev resten af familien til vanvid med vores ubehjælpsomme håndtering af diverse instrumenter og skrig og skrål fylder mig med stor glæde og længsel,« slutter Hjalmer og tilføjer et hjerte og et 'vi ses'.

I foråret da Kim Larsen var på vej tilbage efter sin kræftoperation, fortalte hans manager og guitarist i bandet Kjukken, Jørn Jeppesen, at den gamle hankat trods sygdommen var igang med at skrive nye sange. Det er endnu uvist, om vi nogensinde får de sange at høre.

Kim Larsen på scenen i 2015.

Siden meldingen om Kim Larsens død tikkede ind sidste søndag, har flere af hans børn skrevet ud om deres far på de sociale medier.

Sylvester Larsen, skrev blandt andet, at uanset hvor konfliktfyldt deres forhold har været, så elskede han ham højt til det sidste.

Kim Larsens datter Alice Eva har tidligere fortalt, at hun ikke havde talt med sin far siden 2007, men også hun har i dag kun kærlige ord at give til sin afdøde far.

»Min far gav mig den mest trygge, varme og lykkelige barndom. En barndom, jeg af hele mit hjerte ville unde nogle af de mange stakkels børn i verden, der er fattige på kærlighed og omsorg,« skrev hun blandt andet.

Fra Kim Larsen-optoget i København, fredag den 5. oktober.

Kim Larsens kone Liselotte Kløvborg sendte fredag en tak ud til alle, der den seneste uge har sendt tanker i deres retning.

»Jeg og alle Kims seks børn vil herigennem gerne takke dybt for den kæmpe kærlighed, der fra alle steder i landet er strømmet mod min elskede mand og børnenes elskede far,« skrev hun blandt andet.

Kim Larsen døde den 30. september og efterlader sig hustruen Liselotte Kløvborg og børnene, Pelle, Sylvester, Alice Eva, Molly, Hjalmer og Lui. Familien har frabedt sig al opmærksomhed i forbindelse med bisættelsen, der vil foregå i stilhed.

Fredag aften fyldtes gader i hele landet med optog til ære for nationalskjalden. Søndag slutter DR af med et stort show på Rådhuspladsen i København, hvor en lang række danske musikere vil hylde Kim Larsen med fortolkninger af hans enorme bagkatalog.

Hjalmers besked til sin far på Instagram kan læses i sin fulde længde herunder:

Da Nephew fredag aften gav koncert i Jyske Bank Boxen, hyldede de Kim Larsen med et cover af nummeret 'Byens Hotel' og et kæmpe billede af Kim Larsen på bagscenen.

Ligeledes valgte verdenstjernerne U2 at mindes Kim Larsen, da de spillede i Royal Arena sidste weekend.

