Han var kendt som den lidt fjollede, enfoldige klodrian i de elskede ‘Olsen Banden’ film. Men bag hele Danmarks Benny gemte sig et menneske, der var alt andet end det.

Morten Grunwald elskede nemlig kunst og kultur. Og nu kommer hele hans store kunstsamling under hammeren.

Det skriver auktionshuset Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse.

»Morten elskede kunst, og han var altid på jagt efter ny inspiration og nye impulser,« lyder det fra datteren Tanja Grunwald.

»Man vidste aldrig, hvor længe et værk ville blive hængende derhjemme, for han var hele tiden ude og opdage ny kunst.«

»Vi kunne alle være helt vilde med et maleri, han havde hængt op, men som pludselig var skiftet ud med et andet, han havde forelsket sig i,« siger hun videre.

Arkivfoto af Morten Grunwald foran et af sine værker. Foto: Bruun Rasmussen Vis mere Arkivfoto af Morten Grunwald foran et af sine værker. Foto: Bruun Rasmussen

Det er hende, der sammen med sine to søstre Julie og Xenia har besluttet at sætte samlingen – som blandt andet indeholder værker af Per Kirkeby og Robert Jacobsen – på auktion.

Værker, der er samlet over en lang årrække.

Det er treethalvt år siden, at deres far, Morten Grunwald, døde. Sidste sommer mistede de også deres mor Lily Weiding. Og nu har døtrene altså besluttet at lade andre få glæde af forældrenes store samling.

Auktionen finder sted 27. og 28. september.