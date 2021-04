»Umiddelbart er vi glade for, at der overhovedet er kommet noget, for vi er så mange, der venter på svar.«

Der er en smule glæde at fornemme i kulturlivet efter den seneste ekspertvurdering om genåbning af kulturlivet, spillesteder, teatre med mere.

B.T. har snakket med Torben 'Træsko' Pedersen, der er revydirektør på Bakken, Lars Arvad fra Revy Danmark samt direktør i Danske Koncert og Kulturhuse Jesper Bay.

»Vi er jævnt begejstrede for, at der rent faktisk sker noget. Og det kunne have været meget værre. Vi kan nu komme i gang, så vi ikke dør af sult,« fortæller en lettere sarkastisk Torben 'Træsko' Pedersen, som også siger, at det er en start, men at de gerne havde set en større åbning.

Det samme gælder også Lars Arvad fra Odense Sommerrevy og talsmand i Revy Danmark.

»Det ser ud, som om det er noget, vi kan arbejde med. Vi havde selvfølgelig set, at det var en større genåbning, men det er en start.«

Ekspertvurderingen I første fase af ekspertvurderingen kan store arrangementer, både indendørs og udendørs, med siddende gæster åbne ved at lukke sektioner af 500 personer ind, som skal være fuldstændig adskilte. Indendørs vil der være krav om to kvadratmeter per siddende gæst, mens der udendørs skal være en meter mellem hver gæst. Desuden vil der være krav om coronapas.

»Det, der er vigtigst for os, er, at vi kan komme i gang nu, men det er ikke godt, at det først er nu, når vi har premiere om 14 dage.«

Som Lars Arvad efterfølgende understreger, så er det en ekspertvurdering, som kommer blandt andet fra direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og andre fremtrædende personer i sundhedssektoren og i kulturlivet – heriblandt Signe Lopdrup, administrerende direktør hos Roskilde Festival, og Jakob Jensen, administrerende direktør i DBU.

I Danske Koncert og Kulturhuse ser man dog lettere positivt på den foreløbige vurdering. Selvom det ikke er optimalt for dem.

»Det ser relativt fornuftigt ud, men nu skal politikerne også lige blive enige. Men det er i rimelig grad det, vi havde forventning om, og det er cirka der, vi endte, da vi lukkede ned sidst,« fortæller direktør Jesper Bay.

»Vi havde håbet, at det var kommet før, men det er det, som vi minimum havde håbet på. Alligevel bliver det stadig svært at få økonomien til at hænge sammen for mange af vores medlemmer.«

»Vi håber, at politikerne vil overveje, at én ting er det sundhedsmæssige aspekt, som er det afgørende, men mønten er der også, og man skal forsat kigge på kompensationsordninger. Det er et langt stykke hen ad vejen det, vi havde gjort os forhåbninger om, så jeg vil kalde os for forsigtige optimister, for det kunne have været langt værre.«

Hos Horesta mener man også, at der er blevet banet vej for genåbning af konferencer og messer. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

»Vi har sammen med sundhedsmyndighederne haft lange og svære drøftelser om, hvordan vi kan genåbne mest muligt, indtil alle er blevet tilbudt en vaccine,« siger Georg Sørensen, der er næstformand i Horesta, og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at for vores branche, der nu har været igennem 14 måneder helt i sort, er det vigtigste, at vi får en plan, vi kan arbejde med, og at der skabes mulighed for, at vi kan sige ja til fremtidig forretning. Det er altafgørende.«