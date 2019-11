Danseren Jenna Bagge var knust, da hendes makker Umut Sakarya trak sig selv – og dermed også hende – ud af 'Vild med dans' på grund af hadkommentarer på nettet.

Da nyheden kom 31. oktober, skrev hun i et Facebook-opslag, at det har været hårdt for hende, og siden har hun ikke kommenteret sagen. Nu florerer der imidlertid rygter om, at hun er sur på kokken over, at han trak sig, og at de ikke er på talefod, og det får hende til at tage bladet fra munden.

I en sms til B.T. reagerer hun på en konkret ugebladsartikel, der hævder, at Umut ikke deltager i finalen, hvilket det ellers er kutyme, at alle årets deltagere gør, fordi hun er sur på ham og ikke vil have noget med ham at gøre.

'Det har været Umuts valg ikke at deltage i finalen, men når det er sagt, så synes jeg også, at det er bedst, at vi ikke danser, når Umut ikke har lyst,' skriver hun.

Umut begrunder selv afbuddet med, at han ikke har tid, fordi man til finalen skal lære en koreografi, der tager fire til seks uger at lære.

Men nu kan TV 2 afsløre, at selv om Umuts beslutning om at forlade programmet har kostet Jenna Bagge vinderchancerne, så koster det hende ikke en stor rolle i finalen. Der skal hun nemlig danse uden Umut.

»Alle andre end Umut Sakarya har meldt sig klar til finalen. Jenna kommer også til showet i Horsens og skal danse flere gange,« siger Thomas Richardt Strøbech, som er underholdningsredaktør på TV 2.

»Finaleparrene skal danse med fire andre dansere, og der bliver hun en af dem. Desuden er hun med i åbningsdansen, hvor det er professionelle dansere, som danser med hinanden,« siger Strøbech, som også forholder sig til Umuts valg om at blive væk:

Umut Sakarya og Jenna Bagge inden kokken valgte at forlade 'Vild med dans'. (Foto: Scanpix) Foto: PETERSEN, HENRIK R Vis mere Umut Sakarya og Jenna Bagge inden kokken valgte at forlade 'Vild med dans'. (Foto: Scanpix) Foto: PETERSEN, HENRIK R

»Umut har trukket sig, fordi det blev en dårlig oplevelse at være med i 'Vild med dans'. Når det har været en dårlig oplevelse, vil vi selvfølgelig ikke tvinge ham med i finaleshowet, selv om vi er kede af hans fravær,« siger han til B.T.

Redaktøren afviser, at der er vrede hos TV 2 over Umuts utidige exit fra programmet, der betød, at man måtte gennemføre et show, uden at nogen blev stemt ud.

»Vi er endt et rigtig fint sted. Vi har respekt for hinandens beslutninger. Omkring Jenna og Umut kan jeg kun sige, at hun selvfølgelig har været skuffet over at komme ud af programmet på den måde. Men hun er super rummelig og et godt menneske, så jeg tror godt, hun kan forstå ham,« siger Strøbech.

I 'Vild med dans'-finalen fredag aften er det parrene Christopher Læssø og Karina Frimodt, Coco O. og Morten Kjeldgaard samt Jakob Fauerby og Silas Holst, der kæmper om sejren. Sidstnævnte par er bookmakernes favorit til at vinde.