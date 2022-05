Det skorter ikke på streamingtjenester herhjemme i vores lille andedam.

Nu indskriver et nyt streamingtilbud sig i mængden – men som noget nyt skal du ikke betale en krone for det. Du skal bare kunne overkomme en stak reklamer.

Onsdag 18. maj går den annoncefinansierede tv- og streamingtjeneste Pluto TV nemlig i luften i Norden, skrives det i en pressemeddelelse.

Det Paramount-ejede selskab bliver dermed det første i Danmark, der tilbyder streaming af både tv-kanaler og af film og serier ganske gratis.

Indholdet på Pluto TV stammer blandt andet fra den gratis og snart nedlukkede streamingtjeneste Viafree, der i stedet får rykket sit indhold – der tæller serier som 'Paradise Hotel', 'Familien fra Bryggen' og 'Horton-sagaen' – til den nye streamingtjeneste.

Derudover vil man på Pluto TV kunne se mere end 70 tv-kanaler såsom Nickelodeon, MTV og Comedy Central.

Pluto TV inkluderer nemlig flere af de kanaler og det indhold, som ejerselskabet Paramount – der desuden allerede råder over streamingtjenesten Paramount+ – har rettighederne til.

Derfor kan man altså også gratis streame film og serier som 'South Park', 'Catfish' og 'Dora The Explorer'.

Det er ikke nødvendigt at registrere sig som bruger for at benytte tv-streamingtjenesten.

Til sammenligning kan du for 49 kroner om måneden se livekanaler og film og serier med reklamer på streamingtjenesten Discovery+.

Det samme tilbud hos TV 2 Play hedder 79 kroner om måneden, mens du på Viaplay må slippe 219 kroner.

Rene streamingtjenester – som altså er uden reklamer – som Paramount+ koster 59 kroner om måneden, mens Netflix, Disney+ og HBO Max ligger på 79 kroner.