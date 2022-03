»Han er et meget jævnt menneske. Det er første gang, jeg nogensinde har set ham gå af. Første gang i hans liv… Jeg har aldrig set ham gøre det.«

Således fortæller Will Smiths mor, Carolyn Smith, i et interview med ABC 6 News i kølvandet på den opsigtsvækkende lussing, hendes søn stak Chris Rock for rullende kameraer til årets Oscar-uddeling.

Selv kan hun ikke genkende den side af sin søn, som hele verden altså blev bekendt med natten til mandag dansk tid.

Til mediet forklarer hun, at hun i selskab med skuespillersønnens søskende, niecer og nevøer var samlet i sit hjem i Philadelphia for at se Oscar-showet – og på trods af situationen med den famøse lussing, så var det en stolt mor, der kunne se Will Smith modtage en Oscar for 'Bedste mandlige Hovedrolle' kort tid efter optrinet.

Efter en hæsblæsende aften med både op- og nedture for den 53-årige skuespiller, var moderens råd at 'få noget hvile og tage på ferie', fortæller ABC 6-værten Sharrie Williams.

Lidt hvile har da formentligt også gjort godt for Will Smith – for da Oscar-fejringen, efterfesterne og en god nats søvn var overstået, delte han nemlig en undskyldning på sin Instagram-profil.

»Vold i alle dens former er giftig og destruktiv. Min opførsel under gårsdagens Academy Awards var uacceptabel og utilgivelig,« skriver Will Smith og tilføjer:

»Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris (Rock, red.). Jeg gik over stregen og jeg tog fejl. Jeg er flov, og min opførsel viser ikke den mand, jeg gerne vil være.«