Fredag blev Mingus Reedus - søn af den danske supermodel Helena Christensen og Hollywood-skuespilleren Norman Reedus - anholdt i New York.

Han blev sigtet for overfald af mindre alvorlig karakter, da han efterlod et sår under det venstre øje på en 24-årig kvinde. Men nu sætter Mingus Reedus selv ord på episoden, som han føler sig uretfærdigt behandlet i.

Til det amerikanske medie New York Daily News fortæller kendissønnen, at det var den 24-årige kvinde og hendes følge – som han opfattede som påvirkede og voldsparate – der fulgte efter ham.

Tilmed skulle de have revet Mingus i håret, samt råbt og kastet mad efter ham, mens han var i selskab med sin kæreste og en ven. Derfor »kastede« han sin arm ud for at »beskytte« sig selv, og det var her han ved et uheld skadede kvinden, der efterfølgende måtte behandles på New York Down Town Hospital.

Mingus Reedus med moderen Helena Christensen.

»Det var instinktivt. Jeg reagerede på, at de sværmede rundt om mig, og jeg frygtede for min gruppes sikkerhed,« siger Mingus Reedus til New York Daily News.

»Ti sekunder efter dukkede politiet op, og da de så, at pigen var kommet til skade, så nægtede de at lytte til konteksten,« forklarer han.

Nu afventes det, at Mingus Reedus møder op i retten for at kommentere anklagen imod ham.

Her må man formode, at han i retten også vil fremføre, at overfaldsanklagen er unuanceret, da han mener at have påført kvinden skaden i et forsøg på selvforsvar.

Mingus Reedus' anholdelse skete blot en uge efter, han for første gang var på forsiden af modemagasinet Vogue. Her ses han til højre for modellen Parker Van Noord i Vogue Hommes Paris' efterår/vinter-nummer 2021/2022.

Mingus Reedus er søn af det tidligere kendispar Norman Reedus, som er kendt fra successerien 'Walking Dead' og kultfilmen 'The Boondock Saints', og supermodel Helena Christensen.

Ligesom sin danske mor har Mingus Reedus opnået stor succes som model. En karriere, han har begået sig i de seneste fire år. Kort forinden sin anholdelse peakede han med en forside på det ikoniske modemagasin Vogue.