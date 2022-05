»Hvad laver de piger, du ansætter til din villa i Rungsted?« spurgte den unge pige med alvor og nysgerrig interesse i blikket.

»Jo,« svarede han så, de var jo sådan set ansat til at bage boller om morgen, men, tilføjede han med sin klassiske gnæggende stemme: »Jeg vil da ikke afvise, at det lejlighedsvis lykkedes for en eller anden at forføre mig.«

Året var 1981. ‘Unge spør’ hed programmet på DR. Gæsten var Simon Spies. Det var skidesjovt det hele.

Levende som død har rejsekongen Simon Spies været en farvestrålende legende. Hyldet for at være gal og genial. Men nu skriver vi 2022. Piben er begyndt at få en anden lyd.

Simon Spies var ifølge Inger Weile en viril mand. Her fejrer han sin 60-års fødselsdag i godt selskab.

»Simon Spies er aldrig blevet fremstillet som den kyniker, han var,« hedder det blandt andet i den nye podcast ‘Simon Spies’ privatsekretær’, hvor en tidligere ansat tager bladet fra munden. Ikke mindst omkring hans forbrug af purunge morgenbolledamer.

Dem, som danskerne i årtier har trukket på smilebåndet over. Men som MeToo-debatten har givet hende et helt andet syn på.

»Mens jeg var midt i den virak, der var omkring Simon, var der ikke den store refleksion fra min side over, om det var okay, hvad der foregik,« erkender Sussie Sheikh i podcasten. Og gør det nu.

Men kan man og skal man se fortiden med nutidens øjne? Det er ikke alle enige i.

»Jeg kan godt forstå, at tiden er anderledes nu, og at vi med MeToo så nærmest er rykket over i en helt anden lejr. Men vi taler om noget, der foregik i 1970erne og ‘80erne,« lyder det fra den i dag 74-årige journalist og forfatter Carl Bjerredahl.

Gennem flere årtier var han en af Simon Spies’ få helt tætte venner. Boede dør om dør med ham. Rejste med ham. Festede med ham. Til den lyse morgen og mere til.

Om nogen husker han morgenbolledamerne. Pigerne på 15 til 17 år, som ifølge den tidligere sekretær Sussie Sheikh ofte kom fra ressourcesvage familier.

»De var da lykkelige, for de fik en masse lommepenge,« siger Carl Bjerredahl, som medgiver, at de purunge piger ikke ligefrem kom fra de mest akademiske familier. Men at de vidste, hvad de gik ind til.

Selv ikke til sin polterabend i 1983 holdt Simon Spies nallerne fra de purunge piger.

»Det kan da godt være, at man i dag ville kalde det prostitution, eller hvad fanden ved jeg. Men Simon så helt anderledes på det. Han talte helt frit om de ting. ‘Hvis nogen gerne vil have et knald med chefen, kan jeg da ikke se, hvorfor de ikke skulle kunne få det’. Det var fuldstændig afslappet.«

»Så kan de da godt være, at en lille pige på 16 år fra Albertslund ikke rigtig forstod, hvad det var, hun kastede sig ud i, men jeg har ikke set nogen, som ikke var meget godt tilfredse med det. De var da glade nok for de store lommepenge, de fik.«

»For lad os sige det, som det er. Han betalte jo for det.«

Spørger man Carl Bjerredahl om der ikke er al mulig grund til at kaste et nutidigt kritisk blik på Simon Spies, på, om han udnyttede sin magt over for de purunge piger, har han svært ved at forstå det.

Ifølge ham rekrutterede Simon Spies sine morgenbolledamer blandt koncernens piccoliner. Ud fra devisen, at havde de lyst til at se nærmere på chefen, var de velkomne til det.

»Det var ikke så sådan, at han lå på en sofa, og så blev der skubbet jomfruer ind foran ham,« understreger han.

Rejsekongen Simon Spies i dobbeltsengen sammen med sine morgenbolledamer.

»Hvis han så en sød pige, så kunne han komme med et tilbud. For som han sagde ‘man kan ikke købe kærligheden, men man kan købe noget, der ligner’.«

Selv forstod han aldrig Simon Spies’ interesse i småpigerne’, som han kalder dem.

»Det var ikke nogen, han talte med eller kom sammen med. Det var et rent knald. Det var det hele.«

»Jeg tror da ikke, at en lille pige på 16 år, som dengang nok har fået masser af ligegyldige knald med jævnaldrende og her måske fik 10.000 kroner oveni, har haft noget imod det.«

»Det kan godt være, at der i dag er nogen, der synes, at det er forfærdeligt, men det syntes man ikke dengang,« siger Carl Bjerredahl ifølge hvem, morgenbolledamerne altså leverede morgenboller og sex – hvis de ville – til Simon Spies, mens han som kærester og rejsepartnere valgte ældre, men flotte og præsentable piger.

Sådan én var den i dag 69-årige Inger Weile.

Simon Spies med sin kæreste Inger Weile.

Hun var 18 år gammel, da den dengang 50 år gamle rejsekonge slog benene væk under hende. Knap tre år var de kærester.

»I den tid var der ingen morgenbolledamer ind over,« understreger Inger Weile. Som dog overtog deres pligter i tiden.

»Hvis ikke chaufføren sørgede for morgenmad, så skulle jeg. Både lave boller og bolle,« griner hun.

»Han var en viril mand, må man sige.«

Spørger man hende, hvad hun faldt for ved Simon Spies, sukker hun.

»Han var en provo. Han var skide klog, interessant og fræk. Og sød. Årh, han var så sød.«

»Jeg elsker Simon overalt på jorden. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg elskede ham. Både seksuelt og som ven. Jeg ville ønske, at jeg kunne snakke med ham i dag,« siger Inger Weile.

Også hun har svært ved at forstå, at MeToo-debatten nu er på vej til at sende isnende vinde over hendes store kærlighed.

»Han tvang jo ikke nogen,« forklarer hun og afviser, at de unge piger blev groomet af Simon Spies til sex.

Har dit syn på Simon Spies ændret sig i disse MeToo tider?

»Den tålmodighed havde Simon ikke. Hvad skulle han møve sig ind for, når der var så mange, der gerne ville være sammen med ham? Det var andre tider. Det så jeg jo,« siger Inger Weile og husker, at mange af morgenbolledamerne havde kærester ved siden af. At sex med Simon Spies for dem blot var lommepenge.

Det er 38 år siden, at Simon Spies døde i en alder af blot 62 år. Legenden om ham og fascinationen og dyrkelsen af ham lever i bedste velgående. Er blevet holdt i live i bøger, i film og på teatret. Men hvor længe?

Simon Spies var utrolig populær og elsket for sin ligefremhed. Her ses han med Lise Nørgaard, som han i flere år lavede radioprogrammet 'Spørg bare' sammen med.

Ud over podcasten ‘Simon Spies’ privatsekretær’ arbejder DR på en dokumentarserie om hans liv. På godt. Og på ondt understreger de.

Hvorfor forstår hverken Carl Bjerredahl eller Inger Weile. Hvorfor se ham med nutidens MeToo øjne?

»Der var sgu ikke nogen, der var forargede over Simon Spies i 1970erne. Dengang sagde man ‘det er bare Simon Spies’. Så det var det mest utrolige, den mand kunne slippe afsted med,« husker Carl Bjerredahl.

»Men det var jo også, fordi at der ikke var noget hemmelighedskræmmeri med ham. Han skjulte aldrig noget. Han var et utrolig ærligt menneske, som ikke ville have, at nogen havde noget på ham. Så derfor sagde og gjorde han alting ligeud.«

