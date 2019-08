Nu er det populære par tilbage på skærmen, men finder de mon det, de søger denne gang?

I sidste uge kunne Realityportalen afsløre, at Kathrine og Michael fra ‘Gift ved første blik’ er med i den nye sæson af ‘Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’, hvor de jagter deres drømmebolig i Aarhus. Afsnittet, som de er med i, kommer på skærmen den på onsdag d. 14. august, men det kan allerede nu ses på TV 2 Play.

Her forsøger Kathrine og Michael at finde en bolig, som er indenfor deres budget på 2.390.000, og deres ønskeliste lyder: En vaskesøjle, en opvaskemaskine, altan, parkeringsmulighed tæt på, og så skal der være både et soveværelse og et børneværelse.

Men det er ikke en nem opgave for programmets eksperter at finde frem til den helt rigtige bolig til parret. Spørgsmålet er dog, om det lykkes i programmet. Programbeskrivelsen lyder:

'Kathrine og Michael sagde ‘ja’ til hinanden for rullende kameraer, da de deltog i et datingprogram på nationalt tv. Nu er de tilbage på skærmen for at forsøge at finde deres første fælles hjem. Men lejlighedsmarkedet i Aarhus går stærkt, så der skal træffes hurtige beslutninger,' står der i programbeskrivelsen, mens Kathrine uddybede deres beslutning om at deltage i programmet i sidste uge med ordene:

'Vi valgte at være med, da vi så det som et naturligt næste skridt i vores parforhold at få en bolig, som vi har valgt sammen, og som har plads til vores fælles fremtid. Ikke mindst noget mere plads til andre naturlige skridt.'

