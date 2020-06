Det er ikke nogen hemmelighed, at Hollywood-stjernen Keanu Reeves kan få kvinder til at dåne.

Den 55-årige skuespiller er kendt for at være en af filmbyens mest sympatiske mennesker, og det rygte lever han i den grad op til med sit seneste projekt.

Den uselviske kvindebedårer har nemlig valgt at sætte et stævnemøde med ham selv på auktion, således at en heldig fan kan få lidt kvalitetstid med stjernen.

Og pengene? De går selvfølgelig til velgørenhed. Det skriver CNN.

Ifølge det amerikanske medie har Keanu Reeves indledt et samarbejde med 'Camp Rainbow Gold', som er en velgørenhedsorganisation for børn med kræft.

Det er dog et lille men, man skal have in mente, hvis man overvejer at byde på daten. Det er, at mødet med superstjernen ikke vil være face-to-face, men over videotjenesten Zoom.

Derudover vil det koste en del knaster at vinde aktionen.

Stævnemødet blev i første omgang vurderet til at koste 10.000 dollars - svarende til omtrent 66.000 danske kroner - men er allerede løbet op på på hele 16.600 dollars, hvilket svarer til mere end 110.000 danske kroner.

Keanu Reeves med sin kæreste, Alexandra Grant. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA Vis mere Keanu Reeves med sin kæreste, Alexandra Grant. Foto: CHRISTIAN MONTERROSA

Men hvis man vinder, får man til gengæld også hele 15 minutters alene-tid med stjernen.

Aktionen slutter mandag 22. juni, og daten vil finde sted i begyndelsen af juli.

Den heldige vinder skal dog ikke have alt for høje forventninger til en såkaldt second date, for Keanu Reeves danner til daglig par med den 47-årige billedkunstner Alexandra Grant.

Parret viste sig for første gang frem sammen på den røde tilbage i november 2019. De to har dog kendt hinanden i årevis, før de blev kærester.