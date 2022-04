Har du altid drømt om at få lov at klimpre lidt på Kurt Cobains legendariske guitar fra musikvideoen til 'Smells Like Teen Spirit', så er det nu, du skal slå til.

Efter at have været i familiens varetægt siden Nirvana-forsangerens død i 1994, bliver den blå venstrehåndsguitar nu sat på auktion.

Men som det altid er tilfældet med den slags, så skal du have rigtig mange penge op ad lommen, hvis du vil eje klenodiet.

Det forventes nemlig, at den blå Fender fra 1969 går for 5,5 millioner kroner, skriver Reuters ifølge blandt andre CNN.

Den blå Mustang Fender fra 1969 sættes nu til salg. Foto: ROBYN BECK Vis mere Den blå Mustang Fender fra 1969 sættes nu til salg. Foto: ROBYN BECK

»Det her er en af de mest ikoniske guitarer, der nogensinde har været på auktion. Det er en blå Mustang Fender og en af Kurt Cobains yndlingsguitarer,« siger Martin Nolan, administrerende direktør i auktionshuset Julien's Auctions.

Han understreger, at man også får Kurt Cobains guitarrem med samt den originale guitarkasse.

Auktionen finder sted i New York og på nettet 20.-22- maj, og den byder også på andre af Kurt Cobains ting.

For eksempel hans gamle bil, en Dodge Fart fra 1965, som forventes at indbringe mellem 2,7 og 4,1 millioner kroner – altså mindre end guitaren.

Ifølge auktionshuset vil en del af pengene gå til en velgørenhedsorganisation med fokus på mental sundhed.