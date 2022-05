Der bliver ikke nogen udbetaling til Blac Chyna.

Modellen kæmpede ellers bravt mod Kardashian-klanen, men mandag kunne en jury konkludere, at der ikke var noget at komme efter for den tidligere realitystjerne.

Blac Chyna har siden april forsøgt at få retten til at medgive, at familien var skyld i, at hendes realityprogram 'Rob & Chyna' ikke fik flere sæsoner, og de af den grund skyldte hende en godtgørelse for at have ødelagt en økonomisk mulighed for hende.

Mandag besluttede retten, at familien blev renset for alle beskyldninger, og at de ikke skulle betale en eneste dollar til Blac Chyna.

Familien har siden april været i retten for at forsvare, at de ikke var med til at få aflyst Blac Chynas realityprogram, der kun nåede at få en enkelt sæson. Foto: Evan Agostini

Advokater for begge parter var til stede samt Blac Chyna selv.

Hverken Kardashian- eller Jenner-familien dukkede dog op til domsafsigelsen, da de fleste af dem var i New York til dette års Met Gala.

Efter afgørelsen havde modellen, der tidligere har været forlovet med Rob Kardashian, som hun også har datteren Dream med, ikke nogen synlig reaktion ifølge People, der var til stede i retten.

Hun forlod retten uden at give kommentarer til den fremmødte presse.

Advokat for Kardashian-familien, Michael G. Rhodes, fortalte efter afslutningen, at han havde talt med sine klienter, der var meget tilfredse med resultatet.

»De er glade for, at sagen nu er bag dem. Jeg tror, sagen er meget klar. Juryen gjorde et fantastisk stykke arbejde. Familien er tilfredse og taknemmelige,« lød det.

Advokaten for Blac Chyna ønskede ikke at udtale sig om sin klients reaktion, men gjorde det klart, at hun var glad for, at det var kommet frem under sagen, at Blac Chyna ikke havde udøvet vold på sin tidligere partner Rob Kardashian.