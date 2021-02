Musiklegenden Michael Bundesens hus er nu sat til salg.

Den fornemme etplansvilla i Gentofte, hvor 'Bonden' tilbragte sine sidste år, er nu klar til at få nye ejere.

Boligen er på 168 kvadratmeter og er kun knap otte år gammel, da den blev bygget tilbage i 2013. Villaen ligger på en vej med det poetiske navn Solsiden i Gentofte.

Villaen rummer blandt andet tre værelser, to badeværelser og tre terrasser.

Premiere på den nye Shubidua Musical på Østre Gasværk i København. Rød løber, her ankommer Michael Bundesen Foto: Simon Læssøe Vis mere Premiere på den nye Shubidua Musical på Østre Gasværk i København. Rød løber, her ankommer Michael Bundesen Foto: Simon Læssøe

Michael Bundesen købte ejendommen i 2016. Dengang betalte han 8,7 millioner kroner for matriklen, som nu er sat til salg til det høje beløb på 13 millioner kroner.

Tilbage i 2011 blev Shubidua forsangeren ramt af flere blodpropper i hjernen, og det satte en stopper for hans musikalske karriere. Det tvang ham til at finde et hjem, hvor han kunne komme omkring i sin kørestol.

Shu-bi-dua-ikonet døde i november 2020 og han efterlod sig en datter og to sønner.

Shu-bi-dua er det danske band, der har solgt flest plader af danske kunstnere – også flere plader end store navne Gasolin og TV 2.

Du kan se boligen: her.