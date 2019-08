Det har ikke været til at skjule deres kærlighed, så nu har popparret Shawn Mendes og Camila Cabello haft deres første offentlige optræden.

Og sikke én, det var.

I nat holdt MTV deres årlige awardshow VMAs, og 21-årige Mendes og 22-årige Cabello havde mange ting at fejre den aften.

De vandt til dels en pris for bedste samarbejde på nummeret 'Señorita', men det var ikke det eneste vilde, der skete for parret natten til tirsdag, skriver magasinet People.

Her er årets vindere: Årets video: Taylor Swift ‘You nedd to calm down’ Årets artist: Ariana Grande Årets sang: Lil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus] Bedste nye artist: Billie Eilish Bedste samarbejde: Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita” Årets Push Artist: Billie Eilish Bedste Pop: Jonas Brothers: “Sucker” Bedste Hip Hop: Cardi B: “Money” Bedste R&B: Normani: “Waves” [ft. 6LACK] Bedste K-pop: “Boy With Luv” [ft. Halsey] Bedte Latin: ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho] Bedste dans: The Chainsmokers: “Call You Mine” [ft. Bebe Rexha] Bedste rock: Panic! At the Disco: “High Hopes” Årets Video for Good’: Taylor Swift: “You Need to Calm Down” Bedste gruppe: BTS Bedste ‘Power Anthem’: Megan Thee Stallion: “Hot Girl Summer” [ft. Nicki Minaj and Ty Dolla $ign] Sommerens sang: Ariana Grande and Social House: “Boyfriend” Fashion trailblazer: Marc Jacobs Bedste instruktion af video: Lil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus] (instruktør: Calmatic) Bedte visuelle effekter: Taylor Swift: “ME!” [ft. Brendon Urie] (visual effects: Loris Paillier & Lucas Salton for BUF VFX) Bedste redigering: Billie Eilish: “bad guy” (editing: Billie Eilish) Bedste ‘art-direction’: Billie Eilish: “bad guy” (editing: Billie Eilish) Bedste koreografi: ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho] (choreography: Charm La’Donna) Bedste ‘cinematography’: Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita” (cinematography: Scott Cunningham)

For de skulle nemlig også på scenen og synge duet ved det stjernespækkede show.

Parrets optræden skulle have været så pirrende, at det fik nogle af de fremmødte stjerner til febrilsk at vifte sig med hænderne for at køle lidt ned. Det kunne man blandt andet se Game of Thrones-stjernen Sophie Turner gøre.

Og megatsjernen Taylor Swift følte også den dampende hede duet mellem parret, som dog til stor ærgrelse for nogen blandt publikum valgte ikke at kysse hinanden.

Det var blandt andet stjernen Bebe Rexha, som sad og opfordrende mimende 'kys, kys, kys' til Mendes og Cabello.

Canadiske Shawn Mendes og cubanske Camila cabello under deres optræden ved Music Video Awards.. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS Vis mere Canadiske Shawn Mendes og cubanske Camila cabello under deres optræden ved Music Video Awards.. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Foto: ANGELA WEISS

Hvis man ønsker at se et kys, kan man dog få sin lyst stillet, hvis man ser nogle af alle de videoer og billeder, som er dukket op af parret, da man stadig spekulerede i, om de var sammen.

Foruden det nyforelskede par, så var Miley Cyrus også på scenen ved VMAs. Hun optrådte med sin ballade 'Slide Away.'

Hun er for nyligt gået igennem et offentligt brud og har ligesom Shawn Mendes og Camila Cabello oplevet stor interesse for sit privatliv.

Så stor at hun har fundet det nødvendigt at benægte utroskabsrygter, som blev ved med at florere.