Knap 40 milliarder kroner på 40 år. Så stor en formue nåede den afdøde dynekonge Lars Larsen at opbygge.

Men hvem skulle arve imperiet efter den nu afdøde jyske købmand? Nu er der kommet et endegyldigt svar.

Et år efter Lars Larsens død har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fået opdateret ejerforholdene i blandt andet Jysk A/S samt i moderselskabet LKL Aps, der blandt andet ejer Jysk samt Kapital LKL, der igen ejer Ilva. Og her fremgår det, at Lars Larsens to børn og børnebørn bliver forgyldt.

Helt præcist arver Lars Larsens to børn, Jacob Brunsborg og Mette Brunsborg, hver 16,5 pct. af moderselskabet. Dertil kommer, at både Jacob Brunsborgs to børn, Christian og Christina, samt Mette Brunsborgs to børn, Søren og Line, ligeledes hver får 16,5 pct. af selskabet. Den sidste ene procent går til en fond.

Lars Larsen (tv) ses her i selskab med både sin søn og kronprinsen ved en golfturnering. Foto: Henning Bagger

Det er ikke småpenge, som arvingerne kan se frem til. Både Jacob Brunsborg, der nu er familieoverhoved for Jysk, da han er blevet bestyrelsesformand efter sin far - samt Mette Brunsborg, der er landmand - kan se frem til en vild arv.

Ved Lars Larsens død i 2019 blev hans bo af Berlingske opgjort til at være 39,7 mia. kr. værd.

Regnskabet for LKL ApS viser da også, at arvingerne ikke kommer i pengemangel. Lidt over en halv milliard har selskabet i egenkapital.

Det endelige gyldige svar på arvefølgen i Jysk kommer efter årelange spekulationer om, hvordan Lars Larsen ville dele sin formue.

Lars Larsen døde i 2019 af kræft. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Den karismatiske købmand gav selv en række kryptiske svar gennem sine sidste leveår, om hvordan fordelingen skulle ske mellem børn, børnebørn og den fond, han oprettede til formålet.

I et interview med B.T. et år inden sin død fortalte købmanden, at hans børn og børnebørn skulle have have mindst 90 procenter af andelene i virksomheden, mens fonden skulle have de resterende procenter.

Den del overholdt han, hvilket blev offentliggjort få måneder efter hans død, hvor det kom frem, at børnene skulle have 99 procent, mens fonden måtte nøjes med én procent. Men det er altså først nu, at Erhvervsstyrelsen officielt har ændret ejerskabet.

Ifølge Lars Larsen var konstruktionen med fonden til for at sikre Jysks fremtid, hvis det uheldige skulle ske, at arvingerne ikke kunne enes.

Desuden ønskede købmanden også, at Jysk blev på danske hænder, og at formuen ikke blev brugt på tant og fjas.

»Det kan de ikke. Og det vil jeg ikke have. Det er vigtigt, at de ikke begynder at ødelægge mit tredje barn,« sagde købmanden dengang.

Men det ser det nu heller ikke ud til, at arvingerne har tænkt sig.

Faktisk har Jacob Brunsborg gjort det rigtig godt, efter han overtog fra sin far, vurderer forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste og om Jysk.

Jacob Brunsborg prøvede allerede i en ung alder kræfter med Jysk. Foto: PALLE HEDEMANN

Modsat sin meget folkelige far, der var kendt for sin optræden i tv-reklamer for Jysk, virker Jacob Brunsborg til at være mere afdæmpet.

»Han har erkendt, at han ikke er Lars Larsen. Og han behøver jo heller ikke at være den store forretningsudvikler, for konceptet er der jo. Han vil fortsætte i farens udviklingsspor. Og det er Jysk jo også gearet til,« siger Søren Jakobsen, der også roser Lars Larsen:

»Generationsskiftet ser ud til at være vellykket. Og det har været en klog disposition, at man lægger hovedparten af pengene hos børnene. Det er godt at se, at Lars Larsen har været en klog mand og tænkt sig rigtig godt om i tide,« lyder det fra Søren Jakobsen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jacob Brunsborg.