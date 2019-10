Kylie Jenner og Travis Scott har sat deres forhold på pause.

Flere amerikanske medier, herunder People og TMZ, kunne onsdag fortælle via anonyme kilder, at kendisparret havde valgt at bruge lidt tid væk fra hinanden.

Torsdag aften kommer der et bekræftende tweet fra den 22-årige model og superstjerne.

'Vores venskab og vores datter er vores prioritet,' skriver hun om forholdet.

Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority — Kylie Jenner (@KylieJenner) October 3, 2019

Parret nåede at være kærester i cirka to år, før de besluttede at være venner - i hvert fald for en stund.

De har sammen datteren Stormi, der kom til verden i januar 2018.

Dog har forholdet ikke været en dans på roser.

Kylie Jenner har flere gange haft problemer med at stole på rapper Travis Scott.

Travis Scott, Kylie Jenner og datteren Stormi Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Travis Scott, Kylie Jenner og datteren Stormi Foto: MARIO ANZUONI

Hun har blandt andet haft formodninger om, at han havde været hende utro. Noget, Travis Scott flere gange har benægtet.

De virker også til at være glade for beslutingen om at gå hver til sit.

'Travis og jeg har et godt forhold til hinanden,' skriver Kylie Jenner på Twitter.

Første gang, offentligheden så de to sammen, var til festivalen Coachella i Californien i 2017.