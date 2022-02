I flere måneder har rygterne om en romance mellem komikeren Pete Davidson og tv-stjernen Kim Kardashian svirret.

Men nu bekræfter den 28-årige 'Saturday Night Live'-skuespiller, at den 13 år ældre forretningskvinde er hans kæreste.

I et interview med PeopleTVs webtvformat 'People', fortæller Pete Davidson, hvordan hans liv har ændret sig efter berømmelsen. Og her er 'Keeping Up With the Kardashians'-stjernen en del af ligningen.

»Altså, jeg har ikke Instagram og Twitter og sådan noget, så det meste af min hverdag går med at hoppe ind i biler og møde op til en optagelse,« siger han.

»Eller, hvis jeg har fri, så hænger jeg ud med mine venner eller slapper af med min kæreste indenfor.«

Rygterne om de to begyndte kort efter, at Kim Kardashian var inviteret ind for at være gæstevært på satireshowet 'SNL Live' i oktober 2021.

Her havde hun blandt andet en lang åbningsmonolog, hvor hun gjorde kærligt grin med sin eksmand, rapperen Kanye West, som hun var gået fra otte måneder forinden.

Men mest opsigtsvækkende ved hendes optræden var den sketch, hun lavede med Pete Davidson, hvor de spillede henholdsvis Jasmin og Aladdin og sluttede med et kys.

Et umiddelbart uskyldigt tante-teaterkys – havde det ikke været, fordi parret 20 dage senere blev fotograferet i en rutsjebane. Hvor de holdt i hånd.

Selvom de flere gange senere blev afsløret af paparazzofotografer, holdt flere stædigt fast i, at der måtte være tale om et mediestunt for at irritere Kanye West, som på daværende tidspunkt allerede var blevet kædet sammen med adskillige supermodeller.

Men rygterne er altså gjort til skamme, da Pete Davidson nu kalder Kim Kardashian 'sin kæreste' i et interview, hvor han også fortæller, at han er rimelig upåvirket af den berømmelse, der unægteligt følger med, når man som forholdsvis ukendt komiker begynder at flette fingre med en Kardashian.

»Engang imellem vil nogen råbe noget efter dig, eller det bliver sværere af få Dunkin' Donuts, men bortset fra det er det fint nok. Det er ikke forfærdeligt. Det kunne være meget værre.«