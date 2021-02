Fitness-guru Anne Bech blev bisat fra Store Magleby Kirke ved Dragør torsdag formiddag.

Det var dog kun de allernærmeste, der kunne være med ved bisættelsen. Coronapandemien satte nemlig en begrænsning, så ikke alle de mange mennesker, der holdt af hende, kunne vær emed.

Charlotte Bircow, som også er kendt for sine træningsprogrammer, fortæller, hvordan det er at måtte sige farvel ved kun at kunne sende en bårebuket og gode tanker.

»Jeg synes, at Anne havde fortjent en kæmpestor flot begravelse med alle de mennesker, som hun havde en betydning for,« lyder det fra Bircow, som fortsætter:

Arkivfoto af Charlotte Bircow, som var ærgerlig over ikke at kunne sige ordentligt farvel til Anne Bech ved torsdagens bisættelse. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Så jeg tænker først og fremmest på hende, og så tænker jeg selvfølgelig på hendes familie og hendes børn.«

Anne Bech tog kontakt til Charlotte Bircow, da hun fik konstateret kræft. Bircow har nemlig selv været igennem et kræftforløb, og det var derfor sådan, de tog kvinder lærte hinanden at kende.

Bircow fortæller, at Anne Bech kendte et hav af mennesker, og under normale omstændigheder ville der sikkert have været en propfyldt kirke ved Bechs bisættelse.

»Jeg synes, det er så ærgerligt, at man ikke kan få lov til at sige ordentligt farvel på grund af coronaen.«

Charlotte Bircow siger, at det er trist, at Anne Bech skulle herfra i så ung en alder. Hun blev kun 42 år gammel.

Anne Bech blev bisat klokken 11 fra Store Magleby Kirke. Foto: Sigrid Nygaard

»Hun skulle jo have haft lov til at se sine børn blive voksne, inden hun skulle herfra.«

Charlotte Bircow fortæller, at efter de to lærte hinanden kendte, så var hun ved Bechs side. Som en støtte igennem et svært kræftforløb.

Foruden en bårebuket og et brev, som Bircow har sendt til kirken i Dragør, så har hun også sagt farvel på det sociale medie Instagram.

Et opslag delt af Charlotte Bircow Næss-Schmidt (@charlottebircownaessschmidt)

'Du burde have haft en propfyldt kirke i dag, hvor vi alle kunne ære dig og give dig den afsked, du fortjener. Himlen er blevet et smukkere sted, og englene kommer nu i topform,' lyder det i et opslag på Bircows profil, som indeholder et billede af Bech i sit træningstøj.

Anne Bech gik bort 9. februar. Hun døde, efter hun havde fået konstateret kræft ved binyren, som nåede at sprede sig. Træneren efterlader sig to børn.